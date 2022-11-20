MC張天賦憑這首歌撼贏鏡仔？MIRROR演唱會意外後播放量跌咁多

樂壇頒獎禮季節將至，究竟今年哪些歌手組合較有機會獲獎？「01研數所」分析音樂串流平台Spotify的本地播放數據，發現以每周冠軍歌計，有名男歌手的歌曲播放量力壓所有MIRROR成員！而MIRROR歌曲串流量曾於7月演唱會當周逹到今年高峰，但於墜屏意外後即下跌，至今仍未回到當時水平。



按今年累積播放量計，姜濤的《Dear My Friend,》已獲樂迷「狂Loop」逾千萬次，成為最熱播歌曲，其於年初派台的《鏡中鏡》亦以937萬次串流量位列第二，第三位為張天賦MC的《記憶棉》（869萬次）。

截至11月初的數據顯示，今年十大熱播歌曲均由「造星」出身的歌手奪得，除了姜濤及張天賦，還有盧瀚霆Anson Lo以及陳卓賢Ian。不過十大歌曲有六首是去年派台的歌曲，包括榜首的《Dear My Friend,》，僅四首是今年新歌，包括《鏡中鏡》、《作品的說話》、《留一天與你喘息》及《Mr. Stranger》，估計亦與新歌只有較短時間累積播放量有關。

至於比較各周冠軍歌曲，張天賦今年新歌《老派約會之必要》大幅拋離其他歌手，7月底派台當周播放量即達71萬次，或有望問鼎獎項。他另一首冠軍歌《記憶棉》一周串流量亦高達43萬次。而MIRROR成員的冠軍歌串流量一般介乎20多萬至30多萬次。

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各歌手、組合播放量方面，姜濤以逾4,800萬次總播放量位列第一，而張天賦就以一人之力超越其他MIRROR成員，以3,800多萬播放量登上第二位，較第三位的盧瀚霆多出近千萬次播放。

MIRROR演唱會意外是樂壇以至社會的重大事件之一，數據顯示，MIRROR歌曲串流量於7月下旬因受演唱會帶動，曾逹到今年高點、一周396萬次，但在墜屏意外發生後即見下跌，至10底跌至約347萬次，至今仍未回到演唱會前水平。MIRROR於事件後休團多月，至近期才復出，並陸續推出新歌，對歌曲播放量或有影響。