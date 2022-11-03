IG廣告榜Q3│演唱會意外後MIRROR全員三甲不入　這男歌手登榜首

人氣男團MIRROR於紅館演唱會意外後休團兩個月，12名成員不少廣告代言均暫緩推出，第三季的本地Instagram（IG）廣告排名因而出現大洗牌。當中MIRROR全員成員名次全告下跌至三甲不入。至於登榜位置則由這名男歌手取而代之，而且有三位名人殺入身前十名。



紅館演唱會意外後，MIRROR於8-9月間暫停活動兩個多月至近期才復工，期間本地廣告市場生態亦有大轉變。廣告媒體監察公司admanGo公布今年第三季的十大IG意見領袖（KOL）品牌內容廣告銷售額排名，MIRROR成員排名全告下跌，其中盧瀚霆（Anson Lo）由第一位大跌至第六位，姜濤由第四位跌微至第五位，呂爵安（Edan）由第五跌至第八，至於在第二季時排名第九的陳卓賢（Ian），於第三季則跌出十大。

今次MIRROR所有成員均三甲不入，榜首位置則由歌手張敬軒取而代之；其實「軒公」一直是廣告界寵兒，於今年第二季時已排名第二、僅次於盧瀚霆。而鄭秀文（Sammi）排名亦由第三升至第二位，季冠就由連升三位的「靚媽」倪晨曦補上。至於新躋身十大的就有古天樂、容祖兒及王丹妮。admanGo亦指出，本地IG KOL在2022年第三季的品牌內容廣告總銷售額按年升27.4%，顯示IG KOL愈來愈受廣告客戶歡迎。

而雖然MIRROR休團多時，但無阻成員們的IG追蹤人數繼續上升，當中姜濤及盧瀚霆的追蹤數均已達百萬級別，呂爵安的追蹤人人數亦由6月約60.3萬增至9月時的65.7萬。