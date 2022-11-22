加電費｜按年最多加45.6%　大幅拋離人工加幅　關鍵在呢項收費！

兩電今日（22日）公布來年電費加幅，消息指，兩電明年一月新電費，與今年11月相比，中電加價約6.4%，而港燈則加價約5.5%，換言之，按年度計算，與今年一月份的淨電費相比，中電新一年加價約19.7%，港燈亦加價約45.6%。



事實上兩電燃料調整費今年以來持續飆升，令港燈電費年內已勁加價逾50%，中電加幅亦達一成以上，遠遠拋離本港家庭入息的超低升幅！即看電費加得有幾快、收入加得有幾慢，以及大家實際要交多幾多電費。



雖然兩電今年凍結基本電費加價，但燃料調整費因受俄烏戰爭等影響而持續飆升，令一般家庭電費支出急增。燃料調整費升幅究竟有多誇張？港燈11月每度電燃料調整費升至78.8仙，較年初升逾180%，中電每度電燃料調整費升逾一成至每度電54.8仙。

而市民實際要交多幾多電費呢？以一個普通三人家庭每月使用275度電計，扣除回扣後，港燈用戶電費由今年1月的275.1元，加至今年11月的416.7元，較年初貴逾140元，加幅高達51.5%。中電方面，同一用電量電費就由345.2元貴約45元至390.6元，加幅達13.2%。

對比之下，今年1至9月（現有最新數據）本港家庭入息中位數僅由28,500元微升1.4%至28,900元，大幅落後於電費加幅。

至於比較電費及入息的每月升幅，差距亦顯著。同樣以每月使用275度電估算，今年1至2月期間電費及入息按年升幅均維持個位數水平，但由3月起，因燃料調整費攀升，帶動兩電電費一同急升，及至9月港燈電費按年加幅已高達42.2%，中電加幅亦達11.6%，而市民入息的按年僅加4.7%。