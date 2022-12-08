滙豐獲YouTube Works廣告年度大賞　個人化故事、短片成新趨勢

YouTube Works香港年度廣告大賞今日（8日）公布，滙豐獲得「年度大賞」，廣告以三個非一般家庭故事為主題，由演員鄭中基、朱栢康、岑麗香等名人主演，成功提升品牌偏好度及產品認知度。大家樂就透過YouTube平台接觸更多年輕消費者，獲得「最佳品牌廣告活動」獎項。寶礦力生產商香港大塚製藥與YouTube創作者（YouTuber）合作製作的「真人show」品牌故事亦成功獲獎。



Google香港銷售業務總監Ada Au（音譯：艾達．歐）對「01研數所」表示，大眾透過YouTube可以直接與喜歡的創作者建立聯繫，並探索他們感興趣的事物；而企業品牌因應這一大特色，大多選擇以最容易引起目標受眾共鳴的演繹方式，構思真實而有創意的影片內容。

YouTube Works廣告年度大賞。（受訪者提供）

近年男團MIRROR掀起偶像熱潮。Ada Au亦提到，不少企業都會於廣告中加入切合品牌及產品形象的名人或網絡紅人來提高品牌知名度。她以今年大獎得主、滙豐「#這是我的全家福」為例，廣告以三個非一般家庭故事為主題，包括由演員朱栢康及岑麗香主演的雙職家庭、徐㴓喬（Asha）主演的同性情侶，以及鄭中基主演的「太空人」家庭，成功透過演員演繹個人化故事，講述產品特色。

她續指，影片內容之外，企業亦重視全渠道營銷策略，例如滙豐就利用延伸產品影片，並配合YouTube的廣告活動設定及Google Analytics數據分析，提高品牌知名度及市場滲透率。

本港YouTube創作者愈來愈受關注，吸引品牌合作。Ada Au舉例，獲獎者之一的香港大塚製藥與著名YouTube創作者聯手製作品牌「真人show」，就是看中目標受眾喜歡在閒暇收看YouTube的習慣，並選定與該客戶群喜歡的創作者合作。

據YouTube提供的數據，平台於香港有超過550萬18歲或以上用戶，港人平均每天收看影片時間超過80分鐘。Ada Au認為，在此背景下，不少品牌都選擇以YouTube作為營銷渠道，並探索更多新呈現方式，例如近年大受歡迎、片長僅10或15秒的短片，大家樂的獲獎廣告為一個好例子。