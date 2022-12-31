樓價年跌逾一成　港島區最慘　沙田第一城重跌逾25%｜走吧！2022

2022年樓市哀鴻遍野，差估署11月私人住宅樓價指數已連跌六個月，跌至逾五年新低。中原地產數據顯示，2022年內本港大型屋苑成交價幾乎全數下跌，港島區跌得最勁，有三個藍籌屋苑跌幅更超過25%！即看全港各大屋苑2022年樓價走勢回顧、哪個藍籌屋苑跌得最慘！



差估署早前公布，2022年11月私人住宅售價指數跌至339.4點，是2017年7月以來新低，按月跌3.33%，按年跌13.7%。

至於中原城市領先指數12月18日最新報156.37點，2022年內已累跌15.3%。中原分析指，最新數字反映11月底至12月初、美國議息前的市況。至於12月美國放緩加息後的市況，將反映於2023年1月份指數。

分區比較，港島區中原大型屋苑領先指數跌幅最大，年內累跌17.5%或33.1點至12月18日的155.6點。

十大藍籌屋苑成交價全告下跌，沙田第一城領跌，成交呎價最新降至13,339元，跌幅達25.6%，其次是海怡半島跌25.5%、太古城跌25.4%。新都城、美孚新邨均跌逾兩成，麗港城、康怡花園、嘉湖山莊、映灣園跌逾一成。黃埔花園較為「抗跌」，亦下跌7.2%。

加息潮及疫情影響下，全港各區大型屋苑幾乎全軍覆沒，於中原統計的138個屋苑中，有135個平均成交價較年初下跌。跌幅最大的兩個屋苑均在新界西，分別是荃灣海濱花園（年內跌29.7%）及青衣翠怡花園（跌23.8%），第三至五名依次是沙田第一城、海怡半島及太古城。

僅三個屋苑成交價仍錄按年上升，包括升幅達12%的港島縉城峰、屯門黃金海岸（升3.5%）、深井浪翠園（3.3%）。