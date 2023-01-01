YouTuber「熊仔頭」宣布告別！收入原來高到咁　多一般港人咁多倍

【熊仔頭／FHProductionHK／YouTuber】數香港YouTuber，由「熊仔頭」創辦的「FHProductionHK」絕對佔重要一席位，然而作為靈魂人物的「熊仔頭」，今日（1月1日）突然宣布「告別」，直指「多謝睇咗十年！有緣再見」，引來網民熱議，紛紛留言大表不捨。作為香港YouTube界領軍頻道之一，「FHProductionHK」究竟有多厲害呢？收入有多少？又有多少粉絲？以下一一話你知。



「熊仔頭」今日（1月1日）突然宣布「告別」，直指「多謝睇咗十年！有緣再見」，引來網民熱議。（FHProductionHK IG）

「FHProductionHK」於2012年1月20日開始加入YouTube，是香港首批主力發展的YouTuber之一，初期以風趣幽默方式諷刺港人日常生活而大受歡迎，核心成員包括「熊仔頭」、「藍仔頭」、「近南哥」，以至近期常引起熱論的王嘉盈（嘉盈）等，深入民心。

「FHProductionHK」目前有69.8萬名訂閱者。（YouTube頻道FHProductionHK）

「男人有話兒」系列是「FHProductionHK」經典系列之一▼▼▼

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「FHProductionHK」目前有69.8萬名訂閱者，在香港YouTuber中排第11。收入方面，根據NoxInfluencer於2022年11月數據，「FHProductionHK」1個月廣告收入達約3.4萬元至6.4萬元。按統計處公布2022年第3季港人每月就業收入中位數2萬元計算，「FHProductionHK」廣告收入最高可達港人收入中位數的逾三倍，相當厲害。

香港追蹤人數最高20大YouTuber▼▼▼

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以上數據只供參考，NoxInfluencer根據YouTube合作夥伴計劃的最低資格要求，以及當地每千次實際點閱費用價格估算YouTuber每月收入，實際價格可能與YouTuber最終報價有一定落差。