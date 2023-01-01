熊仔頭退出YouTube最後影片爆身心毛病　重提MC稱：冇被人戴綠帽

本地知名YouTuber「熊仔頭」今日（2023年1月1日）宣布引退。他於YouTube上傳一段影片坦言以往生活太重視拍片及期盼得到觀眾迴響，最終患上抑鬱症，無論心理及生理都出現毛病，故選擇放棄拍片，讓自己休息。他又重提前女友Santis與歌手MC張天賦同逛黃埔AEON的「超級市場事件」，強調「我係冇被人戴綠帽」，及向兩人道歉。在片尾，他感激10年來給予支持的觀眾，表示「我係好多謝你哋畀咗呢10年我，佢已經夠我回味一世」。



本地知名YouTuber「熊仔頭」今日（2023年1月1日）宣布引退。（YouTube頻道「FHProductionHK」圖片）

YouTube頻道「FHProductionHK」10年來以幽默「貼地」的方式拍片，諷刺港人日常生活，並拍攝多部愛情微電影，深受港人歡迎。頻道今日上傳1段長近29分鐘、題為「【熊館】熊仔頭：『多謝睇左十年！有緣再見』」的影片，至下午4時已有逾27萬觀看次數，並登上最新發燒影片排行榜第1位。「熊仔頭」於片初分享自己的家庭背景，提到父親於西九龍中心經營三餸飯店舖，因此他自小於深水埗成長，接觸的事物都是「比較窮嘅嘢」，笑言多年來拍攝的影片「啲主角唔會有錢得去邊」。

他憶述10年前父親大力反對他拍片，因其父親與傳統父母一樣，期盼子女「讀好啲書」，並曾對他說「細佬你玩下啫下嘛？」，而他當時覺得自己會堅持做這件事很久，所以瞞着父親於讀大學期間輟學，以成績差作藉口，謊稱要一直「defer（延遲畢業）」，漸漸雙方沒再提起有關學業的話題。到後期，父親開始支持他拍片，認為無論做什麼，「最緊要開心」。

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「熊仔頭」重回位於西營盤的母校聖類斯中學，提到與拍檔「藍仔頭」於中學相識，直言是「一個改變我一生嘅人」。他自言從小到大自卑地認為沒什麼會被別人欣賞，經常說不好笑的「爛gag」，被別人冷眼對待，「唯獨是藍仔頭佢係會無論我講乜嘢都會畀個面笑下」。而「藍仔頭」更是頻道不可或缺的一員，頻道名中的「FH」其實是兩人名字的合稱，影片最好笑的位靈感來源基本都是「藍仔頭」。他又說，拍了約兩年片的時候，曾有公司出價100萬欲購入其頻道，他不想頻道的「話事權」落入他人手，最終拒絕。

「熊仔頭」指出，以往生活完全只圍繞拍片及「諗稿」，「覺得拍片係我人生嘅全部」，於是推開家人及伴侶，結果在壓力下患上抑鬱症及失眠，須服食安眠藥，直言「我真係唔識得開心返啦」。他又自爆，數月前發現心臟開始痛，「我上個月夜晚起身想飲啖水，一拎個杯，突然間俾人電擊咗一下，咁X痛」，所以「基於心理上同生理上都爆晒廠，冇得唔休息，必須躺平啦」。

「FHProductionHK」目前有69.8萬名訂閱者。（YouTube頻道FHProductionHK）

他明言，以往不敢在觀眾面前坦白自己有抑鬱症，因認為作為YouTuber，「你嘅責任就係娛樂觀眾，你嘅責任唔係嚟放負呀」。他認為自己患上抑鬱症的原因很無稽，「我一唔開心寫嘢，嗰條片又特別多人睇」，之後他就想盡一切方法令自己不開心，結果令自己從此慣性變得不開心，結果病情愈來愈嚴重，手震、嘔吐、失眠。

「熊仔頭」重提前女友Santis與歌手MC張天賦同逛黃埔AEON的「超級市場事件」，強調「我係冇俾人戴綠帽」，並說因患抑鬱症與Santis分手，但因觀眾喜歡看他戴綠帽，即使不是事實，他也選擇於片中自嘲，「我覺得片係大晒，最緊要有人睇，已經錯晒個思想」，結果令Santis每天也要吃安眠藥，他深知自己對Santis及張天賦帶來傷害，批評自己「變到不知所謂」及向兩人道歉。

他續說，自己一直以來將他人真實受過傷的戀愛故事拍出來，為求「多人睇」，「最緊要好笑，最緊要有comment，最緊要有迴響有noise」，結果對當事人造成二次傷害，到自己身體出現毛病，才醒覺「你一直追求緊嘅嘢，唔單止係傷害人，然後對自己係毫無好處」。

「男人有話兒」系列是「FHProductionHK」經典系列之一▼▼▼

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他指出，當初拍片戴頭套是「藍仔頭」提出的意見，笑言「我哋都知道自己樣衰㗎啦，更驚嘅係拍出嚟啲嘢X，俾識嘅人笑點算呢？」。他於片尾語帶哽咽地說不捨得頻道及觀眾，「係你哋話畀我聽我存在係有意義……我好多謝呢十年都睇緊嘅人，我好多謝今年先睇嘅人，even你鬧我都好，我好多謝曾經睇過我嘅朋友，我唔係希望我喺呢10年拍過嘅片帶到啲乜嘢畀你哋，我係好多謝你哋畀咗呢10年我，佢已經夠我回味一世」。

不少網民於影片下留言表達感謝，「多謝您給了我10年的快樂、10年的感動，你係我第一個訂閱嘅channel」 、「自己談唔上係忠粉，但真係你好多作品，笑嘅喊嘅感動嘅懶浪漫嘅，真係陪伴咗我好耐，十年真係唔容易，好好休息，Respect & Love FHProduction」、「我係台灣人，呢兩年先睇到你哋嘅片，有歡樂，有感動，到依家嘅不捨，不嬲都欣賞你夠貼地！」、「多謝你熊仔頭，人生有幾多個十年？呢十年真係經歷咗好多好多嘢，好感恩一直有熊仔頭嘅片陪伴」。