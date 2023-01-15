大掃除好幫手│消委會40款浴室、廁所清潔劑比併！呢4類成分要小心

【大掃除2023／清潔劑／消委會】「年廿八洗邋遢」，又是時候清潔家居，尤其是日日「放鬆」、「放電」的浴室及廁所！消委會整合市面40款浴室及座廁清潔產品標籤，從成分、環保，安全等比拼資料。



消委會今次整合了以下浴室及座廁清潔產品資料：

產品來自超巿、家品店、百貨公司等，包括17款液態浴室清潔劑及23款液態座廁清潔劑樣本，售價11.9元至54元，當中有環保聲稱的產品售價較貴。另外，選購及使用產品時要注意4個主要成分，否則隨時損害健康。

即睇40款浴室及座廁清潔產品資料▼▼▼

4個主要成分要小心，隨時損害健康▼▼▼

消委會選購、使用及存放Tips



購買時：

1）選擇有標示成分、使用方法、注意事項、供應商名稱及聯絡等資料的產品

2）詳細閱讀產品有否標示有危險（danger）、有腐蝕性（corrosive）等字句

3）如家中有幼兒、寵物或氣管容易過敏人士，宜避免選用含香料、漂白水、季銨鹽等成分，以免刺激氣管

4）如產品有製造日期及保質期，選購近期製造的產品較佳，因受環境因素影響有效成分的機會較低

5）選用標示有第三方機構認證的環保產品。

（蘇煒然攝）

使用時：

1）先詳閱說明，了解適用的地方和注意事項

2）每次用量不宜過多，能達清潔效果便可

3）戴上防護膠手套和眼鏡，確保空氣流通，例如打開窗戶或抽氣扇，避免吸入從清潔劑釋出的過量氣體或洗擦時濺入眼睛

4）切勿混合使用不同的清潔劑，特別是含氯漂白成分的清潔劑和含酸清潔劑

存放：

1）食物、飲品、藥物和清潔劑需分開存放，避免家人不慎誤飲或誤服

2）不要用載食物或飲品的容器裝載清潔劑，並保留原裝完整的標籤

3）清潔劑用後需把瓶蓋關緊並正確儲存，不要隨處放置

4）存放各式清潔劑的位置要遠離兒童容易觸及的地方，避免發生意外