派機票｜加送8萬張給港人　預告夏季開派　最多網民估咁派發

特首李家超今日（2月2日）主持「你好，香港！」啓動禮，介紹一連串推廣香港旅遊及商機的活動，包括免費向各地旅客贈送50萬張機票，歡迎所有人從世界不同地方來到香港，他形容這是世界最大的歡迎禮物。會上同時宣布今年夏季會向本港市民派發8萬張免費機票，另外亦預留約8萬張機票給大灣區旅客，即合共送出60多萬張機票。

消費一出即引來網絡熱議，不少人都關注給市民的機票將如何發放，有一個方法成熱搜！



機管局行政總裁林天福於會上表示，50萬張贈送給旅客的免費機票，大部份將由航空公司在向境外主要市場送旅客，由3月1日開始，為期大約6個月，預計可為香港帶來多達150萬人以上入境旅客。至於8萬張送香港市民的機票，將於今年夏季派發，由航空公司稍後公布詳情。

網絡數據顯示，機票搜尋量於今午急升，包括下午3時左右李家超主持啓動禮時、以及林天福其後介紹派發詳情時均達到高峰。

網民都十分關注該8萬張送給本地市民的機票，有人對於會上未公布派發詳情表示失望。另外亦人認為送給港人的機票可以多一點。而從搜尋數據可見，「旅發局送機票」、「機票大抽獎」等都登上熱門相關搜尋，反映不少人都估計機票會以抽獎方法派發，即類似2021年時，機管局為鼓勵市民接種疫苗，以抽獎方式送出6萬張免費機票的活動。