撤隔離令｜疫情3年287萬確診1.3萬人死亡　復常關鍵數據一文看清

【隔離令 / 口罩令】政府宣布於周一（1月30日）起撤銷新冠肺炎確診者隔離令，確診人士無須再於網上平台呈報，至於社區隔離設施短期內仍會繼續運作，供有需要人士入住，新措施標誌着本港進一步走向「復常」。

過去三年，本港經歷五波疫情，累計逾287萬人確診，超過1.3萬人死亡；而港府為應對疫情，亦先後推出限聚、口罩令、強制檢測、安心出行、疫苗通行證等多項防疫措施，最終於2022年底大幅放寬，並於2023年初正式與內地通關。本文以多組數據回顧本港感染、死亡個案、接種率、防疫措施嚴格程度等走勢。至於展望「復常」進程，有個數字十分關鍵！



2022年2月16日的明愛醫院露天臨時等候區，放置了十多張病床，躺着的主要是長者，部份人要蓋上保暖氈。（資料圖片/張浩維攝）

+ 9

本港於2020年1月23日錄得首宗新冠肺炎輸入個案，至今經歷五波疫情，當中以第五波、Omicron疫情最為嚴重，最高峰的2022年3月3日單日確診可達76,991宗。其後確診宗數持續減少，至下半年因防疫限制陸續放寬而有所增加，於2022年底一度回升至2.9萬宗水平，而港府於去年12月24日起停發大廈強檢公告等，確診數字亦持續減少。

▼2022年2月16日 博愛醫院露天等候區等待入院▼



2022年初，Omicron疫情重創院舍長者等高風險群體，死亡個案飆升，2022年3月內連續多天單日死亡個案超過200宗。最終第五波疫情下逾1.3萬人死亡，當中超過四成、逾6,000人是院舍院友。

港府於2021年2月推出新冠疫苗接種計劃，惟早期接種率偏低。同年4月下旬起「疫苗氣泡」下食肆開始按「ABCD」分類營運，下半年商界推出多個抽獎活動以鼓勵市民打針，期間第一、二針接種率均見明顯上升。2022年2月24日起，疫苗通行證分階段推行，市民進入多類場所均需帶備或出示針卡，措施維持至同年12月28日，期間第三針接種率升至約八成。

本港大部份市民都曾注射過新冠疫苗。（資料圖片）

利用牛津大學疫情政府政策追蹤系統所制定的「防控指數（Stringency Index）」，可回顧過去三年本港防疫措施的鬆緊程度。當中最嚴謹時期自然是2022年3至4月間疫情嚴峻階段，當時除了一直推行的限聚令、口罩令、強制檢測、安心出行等，加上新增疫苗通行證、快測呈報平台等，令防控指數升至最高水平。至2022年12月28日，港府宣布撤銷大部份防疫措施；2023年1月30日，確診者隔離令正式成為歷史，只剩口罩令等仍在執行，防控指數跌至新低。

2022年1月，本港各區的核酸檢測站大排長龍，市民在寒風夜仍要排隊等候檢測。（資料圖片／(梁煥敏攝）

+ 1

本港正逐步走向「復常」，更有指3月會進一步撤銷口罩令，然而政府提醒，現時「一老一幼」的接種率仍未達標，並指全港有約75%的3歲以下幼童，以及約28%的80歲或以上長者，尚未打第一針疫苗，呼籲他們盡早接種。

隨着新冠肺炎逐漸被視為「風土病（endemic）」，多名專家均提倡轉以接種疫苗作為主要的防疫措施，尤其要針對長者及長期病患者等高風險人群。第五波疫情數據顯示，長者感染死亡率偏高，只打一針以及未曾打針的長者感染死亡率高達12.4%，已打兩針或以上長者死亡率可降至3.1%。