中銀香港調查：近8成人計劃通關後北上　近半有意大灣區置業

香港與內地正式全面通關，於今日（2月6日）起所有陸路口岸全面開放、取消配額制，並且免核酸檢測，令市民暢通無阻前往內地和大灣區各大城市。中銀香港早前與《香港01》合作透過網上問卷調查，發現近8成受訪者計劃於通關後到大灣區旅遊及探親，不少受訪者更表示，有意開立內地銀行戶口作休閒消費、日常支付。



調查同時了解受訪者對前往大灣區置業和退休意欲，近半受訪者表示會考慮到大灣區置業，作為度假及退休養老的安樂窩。



調查由中銀香港與《香港01》於1月9日至15日期間，以網上問卷形式訪問2,722名18歲以上的受訪者。

時隔三年，香港和內地恢復免檢疫通關，究竟市民打算何時北上？調查顯示，77%受訪者計劃於通關一年內前往內地，包括44%受訪者計劃於通關60天後前往，24%受訪者計劃於通關一個月內起行。

隨着本港走出疫情逐步復常，不少人都「報復式」離港外遊，而大灣區亦是熱點之一。約有9%受訪者對前往大灣區有逼切需求，會於通關後第一時間前往。

多達33%受訪者預計未來一年會前往內地2至3次，另有19%受訪者預計未來一年到內地5次或以上。若按年齡層劃分，55歲或以上人士之中，有高達35%人預計自己年內會到訪內地5次或以上。

至於大家於大灣區最想做甚麼？旅遊是最熱門選擇，比例達45%，其次是探親（25%）及投資（8%）等。

不少受訪者均表示對大灣區金融服務有需求，其中以網購及支付用途為主，其次是理財、按揭等。

調查同時了解未有內地銀行賬戶但有意開立的受訪者，會選擇以何種方式開立內地銀行賑戶，當中有近六成人選擇預先在香港以遙距方式見證開立内地銀行賬戶，做好準備，再出發前往大灣區。

大灣區近年成為不少港人的置業之選，調查亦顯示有46%受訪者表示會考慮在大灣區置業，作為渡假及退休養老的安樂窩，熱門地點包括深圳、廣州、中山等。另外值得留意的是，55歲或以上的受訪者有多達三分二人有意北上置業退休，遠高於其他年齡層，反映受訪者年齡越大，越多人有意北上退休。

調查數據反映，經歷3年疫情後，隨著香港與內地通關復常，將有更多港人前往大灣區旅遊、探親，對跨境理財需求增加。中銀香港推出「中銀跨境服務易 樂享灣區如此易」全方位大灣區金融產品服務，以解決港人客戶在大灣區的開戶、理財、支付、置業以及保障等方面的需求。其中，大灣區「開戶易」服務提供足不出港的見證開立内地中國銀行賬戶服務，開戶後綁定內地主流手機電子支付應用程式，於內地消費、支付暢通無阻，提前為內地出遊及探親做好準備。而「置業易」系列貸款產品包括一手物業按揭貸款、物業抵押貸款以及私人貸款，以方便大灣區置業安居、活化物業資產或滿足短期資金周轉需要。

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最後提提大家，於周一（2月6日）起內地與香港將全面通關，以下是港人到內地最新安排：

1) 所有內地與本港口岸無人數限制，可隨意出行

2) 取消出入境檢測要求，不須做核酸檢測或快測

3) 開放全部出入境口岸，加開包括羅湖、香園圍、黃崗，沙頭角則恢復貨運

4) 取消澳門旅客來港前檢測要求

5) 取消非港人疫苗要求但快測要求會維持一段時間

