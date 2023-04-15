消費券｜商戶優惠攻勢百佳靠這招成熱搜！OK萬寧現金禮券同受關注

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】消費券首期3,000元周日（4月16日）派發，商戶紛紛推出優惠攻勢！數據顯示，百佳、OK便利店、萬寧、豐澤等近日都成為網民熱門搜尋目標，到底這些商戶推出了什麼優惠，可成功吸引網絡關注呢？



多間商戶陸續公布消費券優惠詳情，最近一周（4月6至13日）有關「消費券」的搜尋熱度逐漸上升，當中百佳及OK便利店等的優惠大受網絡關注，以下整理多間商戶推出的消費券優惠。

💲百佳消費券優惠（部份）



門市買禮券優惠：即日起至4月21日，於全線香港百佳門市買「$50百佳禮券」，滿1,000元即送總值200元優惠券，滿2,000元即送總值350元優惠券。優惠券有效期至2023年4月30日。

網店買禮券優惠：即日起至4月23日，於百佳PNS網購上，購買滿1,000元電子禮券，即送2張100元PNS網購送貨上門電子優惠券。所有PNS網購電子禮券有效期至2023年6月30 日；電子優惠券有效期至2023年5月28日。

💲惠康消費券優惠（部份）



2023年4月7日至20日，在惠康門市購買1,000元禮券，即送一張50元禮券（該禮券有效期至今年5月31日）。即日起至4月13日更有「加碼」優惠：每買1,000元禮券，再額外送多一張30元現金優惠券（該現金優惠券有效期至今年4月30日，購物滿380元可使用），即每購買1,000元禮券合共送80元禮券。

💲萬寧消費券優惠（部份）



門市禮券優惠：2023年4月17日至4月30日，在萬寧門市購買1,000元禮券即送50元禮券，買2,000元送100元，買3,000元送200元。贈送的禮券有效期為最少一年或以上。每人每日限購3,000元禮券。

門市購物折扣：

2023年4月16日至5月31日，在萬寧門市購物滿298元，即時扣減28元；須使用八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe或BOC Pay支付。

2023年4月16日至7月15日，在萬寧門市購物滿398元，即時扣減48元；購物滿698元，即時扣減98元；須使用八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe或BOC Pay支付。

2023年4月16日至30日，在萬寧門市購物滿998元，即時扣減148元；須使用八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe或BOC Pay支付。

網店購物折扣：

2023年4月16日至5月31日，在萬寧網店購物滿808元，即時扣減98元；須使用以八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK或PayMe支付。

💲OK便利店消費券優惠（部份）



以八達通領取消費券即享總值20元現金優惠券

💲7-Eleven便利店消費券優惠（部份）



2023年4月12日至6月30日，在7-Eleven分店購買300元現金券（一套10張30元現金券），額外再送多一張30元現金券。現金券有效期至今年10月31日，贈送的30元現金券有效期至今年7月31日。

💲豐澤消費優惠（部份）



於網店推出「限定快閃優惠」，包括「限量熱搶1折產品登記抽籤購買」，包括Dyson風筒、Switch、MacBook Air，詳情請留意商戶Facebook及網站。