消費券｜商戶優惠攻勢百佳靠這招成熱搜！OK萬寧現金禮券同受關注

撰文：數因斯坦
出版：更新：

【消費券2023/消費券查詢/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】消費券首期3,000元周日（4月16日）派發，商戶紛紛推出優惠攻勢！數據顯示，百佳、OK便利店、萬寧、豐澤等近日都成為網民熱門搜尋目標，到底這些商戶推出了什麼優惠，可成功吸引網絡關注呢？

多間商戶陸續公布消費券優惠詳情，最近一周（4月6至13日）有關「消費券」的搜尋熱度逐漸上升，當中百佳及OK便利店等的優惠大受網絡關注，以下整理多間商戶推出的消費券優惠。

💲百佳消費券優惠（部份）

門市買禮券優惠：即日起至4月21日，於全線香港百佳門市買「$50百佳禮券」，滿1,000元即送總值200元優惠券，滿2,000元即送總值350元優惠券。優惠券有效期至2023年4月30日。

網店買禮券優惠：即日起至4月23日，於百佳PNS網購上，購買滿1,000元電子禮券，即送2張100元PNS網購送貨上門電子優惠券。所有PNS網購電子禮券有效期至2023年6月30 日；電子優惠券有效期至2023年5月28日。

💲惠康消費券優惠（部份）

2023年4月7日至20日，在惠康門市購買1,000元禮券，即送一張50元禮券（該禮券有效期至今年5月31日）。即日起至4月13日更有「加碼」優惠：每買1,000元禮券，再額外送多一張30元現金優惠券（該現金優惠券有效期至今年4月30日，購物滿380元可使用），即每購買1,000元禮券合共送80元禮券。

💲萬寧消費券優惠（部份）

門市禮券優惠：2023年4月17日至4月30日，在萬寧門市購買1,000元禮券即送50元禮券，買2,000元送100元，買3,000元送200元。贈送的禮券有效期為最少一年或以上。每人每日限購3,000元禮券。

門市購物折扣：

2023年4月16日至5月31日，在萬寧門市購物滿298元，即時扣減28元；須使用八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe或BOC Pay支付。

2023年4月16日至7月15日，在萬寧門市購物滿398元，即時扣減48元；購物滿698元，即時扣減98元；須使用八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe或BOC Pay支付。

2023年4月16日至30日，在萬寧門市購物滿998元，即時扣減148元；須使用八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、PayMe或BOC Pay支付。

網店購物折扣：

2023年4月16日至5月31日，在萬寧網店購物滿808元，即時扣減98元；須使用以八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK或PayMe支付。

💲OK便利店消費券優惠（部份）

以八達通領取消費券即享總值20元現金優惠券

💲7-Eleven便利店消費券優惠（部份）

2023年4月12日至6月30日，在7-Eleven分店購買300元現金券（一套10張30元現金券），額外再送多一張30元現金券。現金券有效期至今年10月31日，贈送的30元現金券有效期至今年7月31日。

💲豐澤消費優惠（部份）

於網店推出「限定快閃優惠」，包括「限量熱搶1折產品登記抽籤購買」，包括Dyson風筒、Switch、MacBook Air，詳情請留意商戶Facebook及網站。

消費券2023｜八達通要領足消費券有更多限制　網民：好煩消費券2023｜機票酒店旅遊網站可用支付工具　最新優惠一文看清

消費券2023何時發放？最快幾時派？

今次消費券2023，會分開2期發放，最快今年2023年...詳情請看

消費券2023申請資格？八通達如何領取？如何轉會？

今次消費券2023，要符合多項申請資格，而八達通如何領取消費券，以及如何轉會，詳情請按此

2023年的$5,000電子消費券何時發放？

財政司長陳茂波於新一份《財政預算案》宣布今年再派發5,000元電子消費券，分兩期派發。新來港人士（新移民）/透過不同入境計劃在港居住及來港升學的學生等人士都有分，立即睇消費券2023懶人包

遺失八達通要如何處理？

01研數所
電子消費券
消費券優惠
百佳
惠康
OK便利店