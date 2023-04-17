消費券2023｜機票酒店旅遊網站優惠一文看清　500元現金券任搶！

【消費券2023 / 消費券機票 / 消費券酒店 / 消費券優惠 】電子消費券首期3,000元已於4月16日發放，這次是首度於放寬防疫後派發的消費券，相信市民使用時會更闊綽，加上現時已經通關，不少人都考慮以消費券買機票或訂酒店，甚至用來「升級」行程，體驗更貴、更高級的旅遊路線等。

「01研數所」整理各大旅遊網站、酒店預訂平台、旅行社、航空公司等，所接受的電子支付工具、不同支付工具提供的消費券優惠等，更會持續更新，助讀者預訂心水行程。



現時不少旅遊網站及酒店預訂平台都接受或部分接受六大消費券支付平台付款，以下列出Klook、Trip.com、Expedia、KKday、Agoda、Hotels.com分別適用的電子支付工具：

旅行社方面，永安旅遊、東瀛遊、縱橫遊等都可使用消費券付款，其中東瀛遊更接受全部六種消費券電子支付工具：

若想以消費券買機票，國泰航空及香港快運（HK Express）均接受以Alipay HK及WeChat Pay HK付款，香港航空則接受以Alipay HK付款。

各大旅遊網站均乘勢推出大多項優惠，部分優惠包括：



Agoda提供多款消費滿額折扣等優惠；

Expedia為以Tap & Go支付的顧客提供額外85折優惠，每次交易優惠上限500元；

Hotels.com提供指定信用卡折扣等優惠；

KKDAY推出低至「買一送一」的快閃優惠、5折旅遊現金券、特定支付工具優惠等；

Klook大派500元消費券折扣優惠，使用指定信用卡、電子支付工具，更可獲額外折扣等；

Trip.com在推廣期內，每晚9時於應用程式派發「先搶先得」優惠代碼，可用於機票、酒店等預訂消費，優惠高達500元，使用指定信用卡、電子支付工具，更可獲額外折扣等。

今期消費券沿用Alipay HK（支付寶香港）、BoC Pay、八達通、PayMe、Tap & Go，以及WeChat Pay HK（微信支付香港）六大電子支付工具平台，已成功領取2022年消費券計劃的市民，可於4月16日直接獲發第一期消費券，而次期將於7月16日派發。