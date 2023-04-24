2023年胡潤全球獨角獸榜｜TikTok母企字節跳動冧莊　遠拋離SpaceX

胡潤研究院早前公布2023年全球獨角獸榜，抖音（TikTok）母公司字節跳動蟬聯榜首，截至2022年底估值高達1.38萬億元人民幣（約1.57萬億港元），大幅拋離由全球首富馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX！至於全球十大獨角獸中，亦以中國企業佔最多！即看詳細榜單、行業及地區分布，原來大灣區也有不少獨角獸，數量更與印度相當！（註：獨角獸企業為2000年後成立，估值10億美元以上的非上市公司）



字節跳動連續兩年排名榜首，不過在全球科技泡沫爆破的背景下，去年該企業估值蒸發亦十分驚人，一年大跌43%或逾萬億元人民幣（約1.2萬億港元），因此估值下降額亦是「世一」。

至於全球排名第2至第10位的獨角獸包括：第2位SpaceX、第3位螞蟻集團、第4位Shein、第5位Stripe、第6位微眾銀行、第7位Databricks、第8位Telegram、第9位Revolut及第10位菜鳥網絡。

其中，總部位於廣州的快時尚網購平台Shein，估值按年勁升220%至4,500億元人民幣（約5,120億港元），排名更躍升12位。而總部位於阿聯酋的通訊軟件公司Telegram，則是新上榜即躋身前10位的獨角獸。

據胡潤統計，截至2022年底，全球共有1,361間獨角獸企業，按年增加303家或29%，比新冠疫情前增加867家或175%。

美國共有666間獨角獸企業，全球最多，中國以316間排名第2，第3至5位依次為印度（68家）、英國（49間）及德國（36間）。城市分布方面，矽谷所在地三藩市仍然是「全球獨角獸之都」，有超過180間獨角獸企業，其次是紐約（126間），北京以79間排名第3位，上海有66間位列第4。

胡潤提到，廣州去年是獨角獸數量增長最快的中國城市，按年增12家至22家，而粵港澳大灣區獨角獸多達63間，數量與印度相當。

人工智能近年發展迅速，獨角獸企業增至105間，當中包括以ChatGPT引爆熱潮、全球排名第17位的OpenAI。（資料圖片）

至於獨角獸企業數量最多的行業就包括，金融科技（171間）、軟件服務（136門）及電子商務（120間）。人工智能近年發展迅速，獨角獸企業增至105間，當中包括以ChatGPT引爆熱潮、全球排名第17位的OpenAI。