2022年錄5300宗破產　2原因疫下未飆升　被騙至破產比例急增12倍

近年網上及電話詐騙猖獗，立法會新一份《數據透視》指出，破產個案中「被詐騙」比例由2017年的0.3%升至2022年的4%，急增逾12倍。至於新冠疫情下經濟雖受重挫，但因金融機構加強信貨風險管理，加上政府推出紓困措施，破產案未見明顯增加，2022年全年頒布5,300宗破產令。



文件回顧1997年至2022年各年的破產令頒布情況，2002年及2003年破產數目達到高峰，每年均有逾2萬宗。其中2022年破產個案上升，主要是由1997年亞洲金融風暴，以及當時消費信貸日趨普及所導致。

新冠疫情期間，破產個案則未有隨經濟低迷及失業率上升而明顯增加。文件指出，這可能與金融機構加強對消費者信貸的風險管理，以及紓困措施起到一定緩衝效應有關。（資料圖片）

至於在新冠疫情期間，破產個案則未有隨經濟低迷及失業率上升而明顯增加。文件指出，這可能與金融機構加強對消費者信貸的風險管理，以及紓困措施起到一定緩衝效應有關。

資料顯示，展開破產程序最常見原因是「收入未能應付基本開支」（49%），其次為「失業」（27%）。值得留意的是，因「被欺詐」而申請破產的個案比例由2017年的0.3%，升至2022年的4%，與本港近年詐騙案件上升的趨勢一致。

本港去年錄2831宗電騙，較五年前升1.5倍。（警方提供圖片）

疫情下基層市民深受影響，2022年破產個案中約66%為男性，85%報稱沒有收入或月入2萬元或以下。同時破產人的負債額一般較低，70%個案負債60萬元或以下，負債超過100萬港元僅佔15%。

比較破產人的年齡分布，31至50歲人士佔所有破產人的48%，比重較相同年齡組別於整體成年人口中的相關比例（35%）高出10個百分點以上。文件解釋，處於這個年齡層的人士大多是家庭的經濟支柱，並需承擔家庭開支，當他們失業、遇到經濟困難時，或較大機會被債務纏身。