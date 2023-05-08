CHILL CLUB頒獎禮MIRROR熱度大不如前？Anson Lo呢項數據輸姜濤！

ViuTV《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 22/23》昨晚（5月7日）播出，全場焦點之一相信是年度男歌手獎項誰屬！網絡熱度分析顯示，奪得年度男歌手金獎的盧瀚霆（Anson Lo）於一項數據仍然輸給銀獎得主姜濤；而今年頒獎禮中邀請「外援」與本地歌手一同表演，亦令觀眾耳目一新，不過數據顯示節目的搜尋熱度竟大不如前！



首屆《CHILL CLUB推介榜年度推介》於2021年舉行，今年是第3屆。比較三年節目，暫時以2022年第2屆時的網絡搜尋熱度最高。而由於Google搜尋長期數據的最新統計期為4月30至5月6日的一周，未能充分反映節目於5月7日時網絡熱度。不過單以投票期（4月10日至30日）數據比較，今年節目熱度已明顯遜於去年。至於去年「攞獎攞到手軟」的MIRROR，熱度同樣不及去年頒獎禮時期水平。

今年頒獎禮請來台灣唱作人黃宣（Yellow）及搖滾樂隊告五人、日本創作歌手秋山黃色等擔任表演嘉賓，為樂迷帶來驚喜。相關搜尋字眼中，壓軸表演的秋山黃色熱度急升，而與姜濤合唱《歌手與模特兒》的黃宣亦同樣引來本地觀眾注意。

CHILL CLUB年度男歌手獎項向來是節目焦點所在，今年同樣是姜濤及Anson Lo兩大熱門之爭。數據顯示，Anson Lo奪獎後網絡熱度一度超過銀獎姜濤，但全天平均熱度則以姜濤佔優。姜濤昨晚於得獎感言環節中，花了6分鐘逐一致謝MIRROR隊友，即成全網熱爆話題。而姜濤主要「競爭對手」Anson Lo就窩心回應指「無嘢可以阻擋我哋12個一齊嘅力量」，又表示「（若外界）想分化我哋12個人，我哋會繼續用我哋嘅表演同你哋講，我哋永遠都係MIRROR」。

其他主要獎項得主：



年度男歌手

金獎：Anson Lo 盧瀚霆

銀獎：姜濤

銅獎：Ian陳卓賢

年度女歌手

金獎：鄭欣宜

銀獎：陳蕾

銅獎：Serrini

年度組合大獎

金獎：MIRROR

銀獎：ERROR

銅獎：COLLAR