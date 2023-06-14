紋身印象轉變？2023年上半年名人紋身熱度急升　AK、Ivy So上榜

近年社會對紋身的印象有所轉變，大眾對紋身的接受程度上升。網上數據顯示，近五年與偶像、藝人、運動員等名人相關的紋身搜尋量急升。有人選擇用紋身的方式展現個性、刻下重要的事，到底現時網民怎看紋身？紋身的網上輿論有甚麼趨勢？



先看近五年的搜尋趨勢，據Google趨勢，與紋身相關的搜尋熱詞包括「太平紋身店（電視劇）」、「anson kong（江𤒹生）」、「ivy so（蘇雅琳）」、「彼岸花（紋身圖樣）」、「edan（呂爵安）」等，搜尋量飆升。

以下分析由2023年1月1日至5月31日與紋身相關的網上帖文，包括Facebook、Instagram及討論區，合共2,965則主帖及約2.6萬則回帖，結果顯示提及紋身的負面帖文較正面多逾10個百分點，約四成半屬中立或無法分類。

提及紋身的帖文中，熱度最高的首20個字詞中，逾半屬負面，包括「男子」、「刺青」、「警方」、「葵芳」、「疑兇」等，主要是涉及有紋身的人士相關案件的新聞報道及討論。

至於正面的評論字眼則有「查詢」、「文字」、「眼線」、「手工」、「深淺」等，大多屬紋身店及紋身愛好者的討論。

比較不同平台，討論區對紋身的負面帖文達4,529則，較正面帖文多逾三倍。而於Facebook亦是負面稍多。只有在Instagram是正面帖文佔多數，其中大部分屬紋身店或紋身愛好者分享的相片。