香港夜巿｜網民憂定價貴　重提美食車計劃　呢款食物討論度最高

財政司司長陳茂波日前提倡把香港夜市「搞活搞旺」，復甦經濟，引起各界熱議。一夜間社交平台和論壇討論急增，有巿民關注夜市的食物定價、衛生、對旅客吸引力等，又有人提及現行小販發牌制度和美食車計劃，到底網民怎看發展香港夜市的提議？網民焦點在哪？



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香港夜市突然成為城中熱話，網民熱議香港能否發展夜市。以下分析8月12日至8月15日的網上帖文，包括Facebook、Instagram及討論區，合共687則主帖及約2.7萬則回帖。

其中，社交媒體的帖文較多屬中立意見，討論區的網民則負評居多。

網民焦點落在食物定價、小販、美食車、衛生、旅客等。其中與價錢、小販、治安相關的負評較多，而正面評語則與美食車和旅客有關。

熱度最高的討論區帖文中，網民留言「以前街邊檔好正」、「唔洗交租同多個旅遊景點」，又有人指「肯定入面檔檔都收成舊水一兜小食，要8成飽仲貴過食自助餐」、「真心問依家香港仲有咩特色小食?」、「寧願夜晚係屋企過多過出去玩到夜一夜」。

網民亦熱議香港夜市的食物選擇，提及魚蛋、雞蛋仔、燒賣等街頭小食，其中「魚蛋」的討論度最高，被提及逾千次，其次是雞蛋仔和燒賣。