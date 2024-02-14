年三十至初四166萬人次港人出境　84萬旅客訪港　內地客佔86%

【農曆新年 / 出入境 / 旅客人數 / 港人北上 / 港人旅遊】入境處數據顯示，農曆年三十晚至大年初四（2月9至13日），一共錄得166萬人次港人出境，當中約七成、約116萬人次經陸路北上。而同期訪港旅客有約84萬人次，當中逾八成為內地旅客。

昨日年初四（13日）是市民返港高峰，各管制站全日錄得44.3萬人次港人入境，當中經由陸路返港人數達31.6萬人次，經機場入境約4.5萬人次。



本文圖表每日更新出入境人數



由年三十晚至大年初四，整體訪港旅客量為84萬人次，當中內地旅客72.2萬人次，約佔86%，其他旅客11.8萬人次，約佔14%。北上南下上數逆差達43.8萬人次

▼▼年初三 東涌東薈城多店要排隊入店▼▼



農曆新年期間，大年初三錄得最多內地旅客訪港，全日有185,662人次，較前一天增加1,988人次。當天亦是開關以來內地旅客入境第二多的日子，僅次於首位的2023年12月31日（約19.6萬人次）。當日港珠澳大橋內地旅客入境增加最明顯，全日有19,733人次內地旅客經該管制站入境，較前一天多3,000人次或17.7%。

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▼2月11日 農曆新年煙花匯演▼



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至於農曆大年初二（2月11日）晚，暌違4年的農曆新年煙花匯演再次在維港上空綻放，吸引大批市民及旅客在尖沙咀及灣仔一帶觀賞。入境處數據顯示，年初二全日共有18.4萬人次內地旅客南下訪港，是開關以來第二多的日子，僅次於首位的2023年12月31日（19.6萬人次）。當日有近4.5萬人次旅客經高鐵西九龍站入境，為各管制站中最多，其次是落馬洲支線（2.9萬）及羅湖（2.7萬）。

然而，旅客觀賞完煙花後未必都會留港過夜，《香港01》早前亦報道，不少旅客在煙花匯演結束，趕到柯士甸站外乘搭直通巴或坐高鐵北上，直通巴的人龍一度有百多人。

▼2月11日 內地旅客看完煙花坐車北上▼



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數據顯示，年初二有逾15.3萬人次旅客北上返回內地，將內地旅客同日入境及出境數字相減，可得出全日內地客淨入境只有約3.1萬人次（注：僅人數簡單相減，並非指明同一批旅客）。當日最多內地旅客經羅湖（3.7萬）、高鐵西九龍（2.5萬）、港珠澳大橋（2.3萬）三個管制站出境北上。

大年初三26.3萬人次港人北上

年初三全日有多達26.3萬人次港人北上，當中落馬洲支線亦有7.8萬人次出境，另一鐵路口岸羅湖有約7萬人次北上，。

農曆新年期間，深圳灣口岸2月9日至13日（年三十至年初四）24小時通關，羅湖口岸2月9日及11日（年三十及年初二）亦會延長服務時間至凌晨2時。

年三十晚至大年初四，北上南下上數逆差達43.8萬人次。

港鐵指定車站往羅湖或落馬洲7折優惠日期：

港鐵早前推出七折北上優惠，早上九時後於指定車站往羅湖或落馬洲票價7折，優惠需於入閘前，於指定車站的數碼服務站領取（見下文教學）。

．2023月11月1日至2024年2月29日

7折車費優惠詳情：

．只適用於早上9時後由指定車站出發前往羅湖或落馬洲站的港鐵車程

．須於優惠期內憑有效之八達通，包括成人、長者、小童、樂悠咭及註有「學生身份」或「殘疾人士身份」個人八達通，於早上9時後往指定車站之數碼服務站領取車費優惠

．優惠須於使用當天入閘前領取，並於領取後立即乘車前往羅湖或落馬洲站

．優惠不適用於以下情況：不在指定車站入閘； 不在羅湖或落馬洲站出閘；或於尖沙咀或尖東站轉綫

指定車站名單：

沙田、大圍、太和、大埔墟、太子、旺角、油麻地、佐敦、尖沙咀、尖東、旺角東、藍田、 觀塘、牛頭角、九龍灣、彩虹、鑽石山、黃大仙、樂富、 九龍塘、油塘、調景嶺、將軍澳、坑口、寶琳、康城

港鐵7折車費優惠領取方法教學：

九巴口岸線轉乘優惠

九巴表示，由11月10日（星期五）至2024年2月25日，乘客乘搭九巴指定路線轉乘口岸路線B1線 [天慈 ⇋ 落馬洲站] 或 B9線 [屯門站 ⇋ 香園圍口岸]，兩程車費較低的一程將可獲免費優惠。

乘客可於市區乘搭28條指定路線，在元朗轉乘B1線來往落馬洲，或乘搭25條指定市區線於元朗接駁至B9線來往香園圍口岸。加上B1及B9線互相轉乘計劃，乘客在港九新界，搭九巴於元朗轉乘B1或B9線，可享轉乘優惠，較低車資的車程可獲免費（路線資料）。

九巴舉例指，假若乘客由港島出發，乘搭968線前往元朗，並於元朗轉乘B1線往落馬洲站，乘客只需付$25.7車資，換言之乘客可獲$13.2車費優惠，相等於六六折優惠。

▼深圳Coco Park商場人流▼

