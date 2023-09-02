颱風蘇拉｜歷年8號以上風暴最長掛逾66小時　曾掛10號風球橫跨4天

【蘇拉／天文台／天氣／八號風球／颱風】颱風蘇拉逐漸遠離香港，天文台預告於今日（9月2日）下午4時20分改發3號強風信號，這次颱風總算告一段落。天文台於9月1日凌晨2時40分起懸掛八號烈風或暴風信號（10號風球），更於晚上8時15分至今日凌晨3時40分發出十號颶風信號（10號風球），直至八號風球除下，即這次蘇拉風暴歷時37小時40分鐘。



翻查天文台數據，從1946年至今，9月份曾發出32次8號或以上暴風信號，最長時間是1953年襲港的颱風蘇姍，維持達49小時10分鐘，即懸掛超過2天。最短是1946年8號颱風，懸掛4小時40分鐘，按9月份颱風時間來說，今蘇拉以37小時40分鐘排第2！



不過，根據天文台有紀錄以來的熱帶氣旋警告信號紀錄，有個颱風發出8號或以上暴風信號的時間長達超過66小時，而且發出過10號風球，更前後橫跨4天，即看以下數據。



根據1946年至今的天文台數據，9月份曾發出32次8號或以上暴風信號，最長是1953年的颱風蘇姍，長達49小時10分，當中6小時更發出最高9號烈風或暴風風力增強信號。至於最近年的9月風球則要數2018年的颱風山竹，持續28小時10分。

春夏是常見的打風季節，到底香港最長風球達多久？根據天文台有紀錄以來的熱帶氣旋警告信號紀錄，1960年6月的颱風瑪麗歷時最長，懸掛8號或以上信號超過66小時，其中10號風球更長達9小時，該颱風橫跨長達4天。排第二的則是上述提到同樣在9月份的颱風蘇姍。