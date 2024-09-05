颱風摩羯│9月打風特別勁？路徑揭摩羯唔惹小？盤點近年颱風威力

【颱風／天文台／天氣消息／打風／摩羯／8號風球／10號風球打風／熱帶氣旋】熱帶氣旋摩羯增強為超強颱風，天文台今早（5日）公布，預料摩羯相關烈風區會在今晚及明早靠近珠江口，香港普遍地區風力將進一步增強，天氣轉壞。天文台表示，傍晚6時20分將改掛8號風球。



有指9月打風特別勁，而近年「殺傷力」驚人的颱風，包括2018年山竹、2023年蘇拉、1999年約克等，均在9月吹襲本港。至於同是9月風暴的摩羯，最新路徑又揭示了甚麼資訊？以下回顧近35年來颱風所致傷亡以及經濟損失，當中傷亡程度最嚴重的並非山竹，而是這個1990年代的10號風球。



先看摩羯風球最新路徑預測、威力估計

熱帶氣旋路徑預測，擷取於9月5日下午1時（天文台）

天文台今早11時45分表示，預料摩羯在明早（6日）於本港西南300公里左右掠過。預料與摩羯相關的烈風區會在今晚及明早影響珠江口一帶。一般情況下，若熱帶氣旋於香港南面掠過並在香港西面登陸，本港受到的風力不會顯著減弱，東南風更會把海水推向岸邊，造成風暴潮。換言之，現時路徑測下，摩羯將會「西登」，威力或更勁。

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回顧以往颱風，據天文台「熱帶氣旋影響數據」，1999年颱風約克導致2死500人受傷，是1988年以來造成最嚴重傷亡的颱風。約克於1999年9月12至17日影響本港，期間天文台發出十號颶風信號，並持續了11小時，是歷來最長紀錄。

造成傷亡人數第2多的是2018年超強颱風山竹，相信不少人都對山竹所致破壞仍歷歷在目，包括到處有大樹連根起、多處高空墜物及建築物受損、低窪及沿岸地區嚴重水浸等。紀錄顯示，山竹當時造成至少458人受傷。

▼2023年颱風蘇拉襲港 市民白石角海旁感受強勁風雨▼



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至於去年9月吹襲本港的超強颱風蘇拉，事前被形容是威力可並肩山竹的颱風，就連兩位天文台前台長也先後在社交網站發文，指蘇拉風力驚人；林超英更直言要「作最壞打算，做最好準備」，岑智明亦呼籲市民必須留在安全地方。

蘇拉吹襲期間，天文台發出十號颶風信號，全港錄3,000宗塌樹報告、21宗水浸報告及兩宗山泥傾瀉報告，亦有約40宗棚架、招牌及窗戶受損報告，超過80人受傷，但沒有人死亡。

數據集亦記錄了2018年以來部分颱風所致的經濟損失，山竹直接經濟損失估計達45.98億元，遠遠拋離第2位的海高斯（3.88億元，2020年）、第3位獅子山（2.2億元，2021年）。

天文台「熱帶氣旋影響數據」載列1988年以來的熱帶氣旋影響數據，當中傷亡、損失和社會影響數據是基於當時的記錄或新聞報導；而直接經濟損失的估算是基於天文台向政府部門、公共事業機構及其他組織所收集的經濟損失數據、保險索償統計數字，以及相關政府報告所作出，數據並非詳盡無遺，僅供參考。

