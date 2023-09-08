黑雨水浸全城關注　與颱風蘇拉比較　兩部門網上帖文負評佔七成！

世紀暴雨襲港，本港多區嚴重水浸及出現山泥傾瀉情況，黑雨持續逾16小時後，天文台於今日（8日）下午4時45分取消黃色暴雨警告信號，政府表示「極端情況」則至少維持至維持至午夜12時。今次百年一遇的暴雨創天文台紀錄，柴灣、黃大仙、新界北區等地更成澤國，引起全城關注，以下分析昨夜至今網絡討論，即看網民正反意見！



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本文統計9月7日晚上9時25分至9月8日下午5時正，來自Facebook、Instagram及討論區，合共4,382則主帖及8萬則回帖。結果顯示黃大仙、東區及北區情況最受關注，相關帖文的討論熱度值最高，當中包括黃大仙港鐵站、龍翔道、柴灣、筲箕灣，以及北區在暴雨下的情況。

▼9月8日早上 黃大仙龍翔道水浸災情▼



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▼9月8日早上 黃大仙廣場北館地下被淹沒▼



暴雨期間，巿民最關注停工停課安排，其中「返工」相關的帖文最多，總帖文量較水浸多。直至今午政府召關記者會交代應對暴雨情況，深圳排洪相關帖文數量增加。

其次，網民亦有關注港鐵、巴士、的士等交通工具情況，以及個別地區山泥傾瀉、流浪動物安全、學生上學安排等。

討論區上，熱度最高的3則帖文均與各區水浸情況有關，包括柴灣停車場水浸、近耀東邨山泥傾瀉、龍翔道水浸等。

天文台、勞工處相關貼文負評佔七成

與颱風蘇拉比較，天文台及勞工處相關的負面帖文較颱風蘇拉期間多，網民反應一面倒，近七成提及兩部門的帖文均屬負面，主要與暴雨警告機制和須否停工停課的安排有關。至於網民對消防處、渠務署、教育局等部門的正負評價則與颱風蘇拉期間相近。