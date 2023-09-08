黑雨│天文台被批黑雨發得太遲　還原數據真相　天文台算唔算遲？

【天文台天氣／黑雨／紅雨／黃雨／海葵】暴雨下黃大仙、柴灣、將軍澳、大圍、黃竹坑、大埔、林村等地區都嚴重水浸，天文台昨晚（9月7日）11時05分發出黑雨暴雨警告信號至今，是有紀錄以來最長黑雨。不過，天文台發出暴雨警告信號的級別及時間，惹來網民批評，質疑黑雨信號掛得太遲，「浸晒啦」、「完全無預測？」、「不如出年先掛？」。

究竟天文台發出黃雨、紅雨及黑雨的標準是什麼？今次發出各暴雨信號的時機又是否真的太遲？以下一一拆解。



雨下黃大仙、柴灣、將軍澳、大圍、黃竹坑、大埔、林村等地區都嚴重水浸。（廖雁雄攝）

暴雨下本港各區災情，多區水浸成「澤國」▼▼▼

根據天文台暴雨警告系統，黃色暴雨警告信號代表「香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續」、紅色暴雨警告信號代表「香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過50毫米的大雨，且雨勢可能持續」，黑色暴雨警告信號則代表「香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續」。

天文台發出各暴雨信號時機如何？



至於天文台今次發出各暴雨的時機是否如網民所說的太遲呢？根據天文台各區雨量紀錄，天文台昨晚（9月7日）9時25分發出黃色暴雨警告時，全港18區（晚上7時45分至8時45分）有3區最高雨量都達到或超過每小時30毫米，包括北區、觀塘、大埔，其中北區更錄得150毫米雨量，大埔亦達77毫米雨量。

天文台於同晚9時50分改發紅色暴雨警告，當時有5區最高雨量超過每小時50毫米（晚上8時45分至9時45分），達到「紅雨」標準，包括南區、西貢、東區、北區及離島區，其中南區達104毫米東區則達88毫米雨量。雖然未算廣泛地區，但估計因預料會有大雨，天文台發出了紅雨警告。

之後的1小時（晚上9時45分至10時45分），只有3區最高雨量超過每小時70毫米的「黑雨」標準，包括東區、觀塘及南區，另有5區超過60毫米，貼近70毫米的「黑雨」標準，包括黃大仙、九龍城、西貢、北區、大埔。

最終天文台於晚上11時05分發出黑雨警告，當時（晚上10時45分至11時45分）全港大部份地區都已達到最高雨量超過每小時70毫米的「黑雨」標準。

綜合以上，天文台今次發出各暴雨警告信號時機，可算反映了即時雨量數據，也有預測成份。

大批網民湧入天文台Facebook留言批評紅雨、黑雨警告信號太遲發出。（Facebook）

不過，由於部份地區雨量特別高，多區更於天文台改發紅雨、黑雨警告前已嚴重水浸，大批網民湧入天文台Facebook留言批評紅雨、黑雨警告信號太遲發出，「水浸啦」、「根本黑雨個標準過時！」、「黃雨、紅雨、黑雨全部都遲掛」、「我想問下你哋唔係預報一早知道有大雨或暴雨來到香港嗎？咁多年都預測唔到幾時邊個區有大雨或暴雨」。