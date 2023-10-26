施政報告｜中鐵線設荃景圍站　東九龍線連觀塘　2地圖看懂新基建

【施政報告2023 / 荃景圍站 / 東九龍線 / 鐵路發展】行政長官李家超今日（25日）宣讀新一份《施政報告》，提到將於今年底發表主要運輸基建發展藍圖，優化原來三鐵三路政策，並加推兩鐵一路，包括中鐵線設東北荃灣、東北葵涌及荃景圍三站；增設北環線東延線、新界東北線及北都公路（新界北新市鎮段）等。



政府去年公布《跨越2030年的鐵路及主要幹道策略性研究》，建議下興建的「三鐵三路」，早前完成公眾諮詢。李家超表示，今年底會發表《香港主要運輸基建發展藍圖》，宏觀勾劃所有主要運輸基建項目的推展，完善鐵路及主要幹道網絡。

🔽🔽運輸基建地圖🔽🔽

優化方案包括於中鐵線設置東北荃灣、東北葵涌及荃景圍三個中途站，可轉乘港鐵荃灣線。

此外會加推「兩鐵一路」新項目會推進「北部都會區」東面新市鎮發展，包括：

1. 北環線東延線 —— 將北環線經羅湖南、文錦渡等地區伸延至坪輋，連接新發展區和不同口岸；

2. 新界東北線 —— 提供南北走向鐵路段，由香園圍途經坪輋及皇后山等地區連接東鐵線粉嶺站，打通主要發展節點；及

3. 北都公路（新界北新市鎮段） —— 將北都公路由粉嶺北向東伸延，接駁至沙頭角公路交匯處，打通新界北的東西脈絡。

▼施政報告 建東九龍智慧運輸系統▼



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東九龍、啟德、洪水橋╱厦村建智慧綠色集體運輸

《施政報告》提出建造智慧綠色集體運輸，參考包括「雲巴」、「智軌」及「巴士快速公交系統」等，將在以下地區建造智慧綠色集體運：

1. 東九龍 —— 連接觀塘上坡地區，包括彩雲、順利、順安、秀茂坪、寶達及馬游塘，便利市民前往港鐵彩虹站及油塘站，整體改善東九龍的交通，釋放發展潛力；

2. 啟德 —— 連接啟德跑道區至港鐵啟德站，強化區內商住發展、旅遊、文娛、康體及社區設施的連貫性；及

3. 洪水橋╱厦村 —— 貫通洪水橋╱厦村新發展區和元朗南發展，連接至屯馬線、輕鐵，以及主要公共運輸交匯處。

政府會展開規劃、勘測及設計等籌備工作，並計劃明年為東九龍及啟德項目邀請供應商及營運商遞交意向書，以敲定招標條款等細節。

🔽🔽北部都會區四大區域地圖🔽🔽

《施政報告》亦重點提及「北部都會區」發展計劃的最新進展，政府於短期內公布《北部都會區行動綱領》，深度對接深圳和大灣區其他城市的規劃。「北部都會區」將分為四大區域，由西至東分別為：

1. 高端專業服務和物流樞紐 —— 位處洪水橋一帶，與前海深港現代服務業合作區對接，提供金融和專業服務，並藉着口岸優勢發展現代物流業；

2. 創新科技地帶 —— 覆蓋新田科技城，包括河套區港深創科園在內，與深圳科創園區產生協同效應，為創科發展的樞紐；

3. 口岸商貿及產業區 —— 佔地最廣，享有羅湖、文錦渡及香園圍三個口岸的地利，帶動先進建造業、綠色產業、醫療、食品科技、現代物流業等產業發展，並可推展跨境商業服務和文娛消費，發揮強大的口岸商貿功能；及

4. 藍綠康樂旅遊生態圈 —— 包括紅花嶺、沙頭角、印洲塘等，人文和自然資源豐富，帶動康樂及旅遊發展。

▼2021年《施政報告》發展新界北▼



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▼施政報告重點▼

