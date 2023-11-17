YouTube音樂榜｜最熱播歌曲來自這4人組合　MC張天賦連續上榜2年

臨近年尾，各大樂壇頒獎禮宣傳活動陸續開始，準備頒發新一年的樂壇成績表。除了實體頒獎禮外，網上平台YouTube亦定期發布熱門音樂榜，記錄最受歡迎的20首歌曲，部分歌曲已上榜超過一年，張天賦（MC）的《反對無效》甚至達890天。在最近一年內，Dear Jane的《到底發生過什麼事》播放次數更達1400萬次，即看最新排行榜！



根據YouTube最近28天的熱門歌曲榜，今個月最受歡迎的歌曲分別是盧瀚霆（Anson Lo）新歌《ON》、炎明熹（Gigi）新歌《Only For Me》及韓國女團BLACKPINK成員Jennie的《You & Me》。

前十大歌曲中，排行第8名及第10名的《到底發生過什麼事》及《老派約會之必要》均已上榜超過一年。其中《老派約會之必要》去年7月派台，即登上當月榜首，而《到底發生過什麼事》於今年8月時亦曾位列前10名。。

依上榜日數排列，最近28天熱門20首歌中，張天賦（MC）的《反對無效》和《記憶棉》，以及台灣歌手韋禮安演唱、電影《月老》主題曲《如果可以》已發布超過兩年。另外同樣是張天賦（MC）作品的《老派約會之必要》亦發布近一年半。

單計最近12個月的播放率，Dear Jane《到底發生過什麼事》播放次數最高，達1400萬次， 其次是《老派約會之必要》及盧瀚霆（Anson Lo）《MONEY》，超過1100萬次。