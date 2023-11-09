彩虹邨重建｜盤點全港17屋邨樓齡逾50年　仲有幾多舊屋邨要重建？

【彩虹邨重建】消息指，樓齡達60年的彩虹邨即將重建，涉及11座樓宇，共7,400伙單位受影響。事實上，本港有不少「高齡」屋邨，單是房委會轄下就有9個屋邨樓齡達50年以上，房協方面亦有8個，當中不少都未有落實重建計劃。而當局早年亦曾檢視22個高樓齡公共租住屋邨重建潛力，以下即看詳細名單。



據前運輸及房屋局去年提交立法會書面回覆，截至2022年5月，房委會轄下有9個屋邨樓齡達50年以上，按最早落成樓宇樓齡由高至低排，分別是模範邨、西環邨、彩虹邨、馬頭圍邨、和樂邨、福來邨、華富（一）邨、華富（二）邨及坪石邨，共涉及2.9萬單個單位。

▼彩虹邨即將展開重建▼



+ 26

當中華富邨（一邨及二邨）重建工程已經展開，最早一批單位預計於2027/28年度入伙；而2021年《施政報告》提出的西環邨及馬頭圍邨重建計劃，已進入細節研究階段，加上彩虹邨，即9個樓齡50年以上的房委會屋邨中，至少5個現正進行或已有計劃重建。餘下的模範邨、和樂邨、福來邨及坪石邨，就尚未有重建消息。

房委會2013年初步檢視轄下22個高樓齡非租置屋邨重建潛力，不過當局指該名單只是研究範圍，並非房委會決定重建的屋邨清單。（房委會資料單張）

事實上，房委會早於2013年已初步檢視轄下22個高樓齡非租置屋邨重建潛力，上述4個屋邨均在名單之中。而前運房局去年回覆立法會提問時指出，該名單只是研究範圍，並非房委會決定重建的屋邨清單，表示會按樓宇結構狀況、修葺工程成本效益、附近是否有合適遷置資源，以及原址重建潛力，審慎考慮是否重建個別屋邨。

▼彩虹邨舊日蹤迹▼



+ 5

局方亦表示，現時未有重建計劃的高樓齡屋邨樓宇結構安全，並無迫切需要重建，房委會亦會繼續推行各種勘察及維修工作，維持和改善屋邨樓宇狀況。

重建屋邨一般可增加公屋單位供應，但資料顯示，2012至2022年房委會完成轄下6個屋邨及3個工廠大廈的重建項目，重建後提供19,909個單位，較重建前23,069個單位少3,160個單位，主要由於牛頭角下邨部份土地須交還政府以作為休憩用地及東九文化中心用地，單位數目因而減半，而其他項目重建後單位均有增加。

至於房委會現正進行以及落實計劃重建的項目一共有10個，單位總數預計會由重建前的16,970個增至32,350個。

漁光村重建



+ 3

房協方面，資料顯示樓齡達50年的屋邨包括漁光村、滿樂大廈、明華大廈、健康村、真善美村、觀塘花園大廈、觀龍樓及樂民新村。截至今年初，房協已落實或現正進行規劃的重建項目包括筲箕灣明華大廈、香港仔漁光村、牛頭角觀塘花園大廈第二期及九龍城真善美村，其中明華大廈重建項目分三期進行，第一期已於2021年完成。