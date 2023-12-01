夜繽紛｜中秋綵燈會連海濱活動人流超全年預期　近月錄多少旅客？

為了刺激本港經濟，政府於今年九月起推出「香港夜繽紛」計劃，聯同商界展開一連串活動和優惠推廣。財政司副司長黃偉綸早前書面回覆立法會質詢表示，截至10月底，3個海濱場地舉辦的活動共吸引約27萬人次。回顧今年9月至10月，究竟有多少旅客來港？而其他夜繽紛活動所吸引人流又有甚麼變化？



今年9月至11月底周末，發展局聯同其他機構在3個海濱場地，包括灣仔海濱、卑路乍灣海濱長廊及觀塘海濱，舉辦市集、表演、工作坊等活動，截至10月31日，共吸引約27萬人次，另外今年中秋節綵燈會亦錄得約66萬人次到訪。

比較疫情前的全港或區域性嘉年華會和戶外節目，2014年至2019年間每年觀眾人數介乎75萬至110多萬，年初財政預算顯示，預計2023年全年活動人數為80萬，今年中秋節綵燈會及海濱活動累計人數為93萬，已超出預算。

▼「香港夜繽紛」活動▼

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此外，今年維港兩岸觀看國慶煙花匯演人數達43萬人，較2018年多六成。至於剛過去一連四日的香港美酒佳餚巡禮入場人數達14萬人次，較2018年少一成六。

料節目人流達疫前六成 近兩月訪港旅客量回復

疫情下多項活動停辦，近年本港各類活動，包括文化節目、嘉年華會、戶外節目等減至最低1年約千次，較2019年5,984項少逾八成。而今年預計舉辦的活動為5,462項，預計觀眾達196萬人次，為2019年的六成半。

隨著疫情緩和，來港旅客數量回升，今年9月至10月份共錄得623萬旅客人次來港，為2019年的九成七。數字顯示旅客人數回升，而刺激經濟方面，政府則表示，沒有特別估算「香港夜繽紛」為香港帶來多少額外旅客及經濟收益。