MPF連蝕2年續輸　今年人均累蝕$6600　以「永久離港」提取金額是…

環球市況欠佳，打工仔強積金（MPF）持續蝕錢。立法會新一份《數據透視》顯示，強積金2021/22年度及2022/23年度回報率分別為-8.2%及-5.9%，連續兩年錄得負回報；而最新2023/24年度截至6月底回報率為-1%，即仍未「止蝕」！

同一時間，被提取強積金總額近5年間急增48.5%至一年296億元，文件亦指出，當中因「永久離開香港」為由提取金額已見回落。



文件指，強積金表現深受環球金融環境影響，這從過去波動的年度淨內部回報率可見。其中在2003/04、2009/10、2021/22年度，回報率均超過20%，但過去也曾在9個財政年度中錄得負回報，當中包括2021/22年度-8.2%回報率、2022/23年度-5.9%回報率。

強積金最新2023年6月統計摘要顯示，今年4-6月（即2023/24年度首季）回報率為-1%，即仍然未「止蝕」。而強積金研究機構積金評級就估計，強積金10月份投資虧損率約2.56%，年初至今累計虧損2.72%；10月份成員人均虧損約5,900元，年初至今累計人均虧損6,600港元。

強積金研究機構積金評級就估計，強積金10月份投資虧損率約2.56%，年初至今累計虧損2.72%；10月份成員人均虧損約5,900元，年初至今累計人均虧損6,600港元。（資料圖片）

截至2023年6月底，強積金總資產淨值已超過1.1萬億港元，是10年前的2.5倍、以及2003年的16倍。當中股票基金已成為最主要的強積金成分基金類別，過去15年投資於股票基金的資產淨值比例由27.4%上升至43.3%。

為鼓勵市民儲蓄為退休做準備，政府自2019/20課稅年度起推行強積金自願性供款扣稅措施。在措施推出後首4個課稅年度，每年可扣稅自願性供款佔所有已收強積金供款約2.2%至3.0%；相關納稅人每年扣稅額中位數為1.8萬元，遠低於每年6萬元的扣稅上限（註：此上限為可扣稅自願性供款和合資格延期年金保費的合計上限）。

近年強積金累算權益提取金額明顯上升，由2018年至2019年（截至年中，下同）的199億元，升至2022年至2023年296億元，升幅達48.5%。

文件指，當因「永久離開香港」而提取的金額，於2020年至2022年期間一度上升，但已由2021至2022年的91億元，回落至2022年至2023年的73億元。另外，為「抵銷遣散費或長期服務金」而金額亦急升，相信是受疫情下經濟狀況轉差影響。