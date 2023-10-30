畢業生期望月薪近$2.5萬　僱主預算低咁多！最受歡迎就業機構是…

疫情後首屆畢業生就業情況如何？求職網站CTgoodjobs調查發現，今年畢業生期望每月薪酬24,838元，按年升近兩成；而僱主願意支付月薪平均為17,293元，雙方期望落差7,545元。調查還顯示，教育大學畢業生期望薪酬高達2.8萬元，而中文大學畢業生對求職最為焦慮，至於僱主對哪間大學畢業生「出價」最高呢？最受歡迎的就業機構竟不是Google或知名銀行，而是……以下即看詳細調查結果！



比較不同院校，教大畢業生平均期望薪酬最高，達28,333元，其次是理工大學畢業生（27,464元）及香港大學畢業生（27,063元）。

調查發現，今年畢業生期望每月薪酬24,838元，按年升近兩成；而僱主願意支付月薪平均為17,293元，雙方期望落差7,545元。（資料圖片）

而從僱主角度出發，企業願意給予科技大學畢業生的薪酬最高，平均18,538元，第2位是港大畢業生（17,991元）及中大畢業生（17,476元）。

至於哪間大學畢業生最受僱主青睞？調查中多達53.2%受訪企業希望聘請理大畢業生，超越「三大」中的港大及科大。

今年畢業生整體求職焦慮指數為4.9分（1分最輕鬆，10分最焦慮），不同院校中，中大畢業生是最為焦慮。

受訪2023年畢業生希望投身行業及機構（CTgoodjob圖片）

數據亦顯示，最多受訪畢業生打算投身「銀行/保險/證券/金融」（15.6%），其次是「政府/公共部門/公用事業」（11.6%）。而最受歡迎的就業機構是政府（8.5%）、Google（6.0%）、HSBC（3.1%）及Apple（2.9%），可見大型企業或機構較能吸引畢業生，而政府工起薪點較高及穩定，更被視為「鐵飯碗」，當然是許多畢業生的首選。

是次調查於2022年第三季進行，以網上問卷形式訪問23個行業的僱主，以及來自本地11間大學和其他大專院校的畢業生；共收到449份畢業生問卷及217份僱主問卷。

