上年度流失逾萬公務員　近1/5屬35歲以下　63%青年不想做政府工

年輕公務員流失情況備受關注，新一份立法會《數據透視》指出，2022/23年有10,126名公務員離職，當中近五分之一、1,821人屬35歲以下；而25歲以下年輕公務員人數佔整體公務員比例亦進一步降至1.3%。文件另引述調查指，超過六成18至34歲受訪青年表示不想加入公務員團隊，主要有4大原因，以下即看詳細數據。



文件指，截至2023年3月底，在173,643名公務員中，約30.2%年齡為35歲以下，比例較2017年3月底的26.7%稍見上升，情況與本港青年勞動人口萎縮趨勢相反。不過公僕團隊中最年輕的25歲以下公務員由2016/17年度逾5,000人，降至2022/23年度僅2,200多人，佔全體公務員比例縮減至1.3%。

社會關注公務員流失情況，立法會文件分析指，現時55歲或以上公務員離職人數仍是最多，主要原因是退休。而年輕公務員離職比例近年亦見上升，2022/23年度有1,821名35歲以下公務員離職，佔所有離職公務員比例達18%。

年輕公務員離職比例近年上升，2022/23年度有1,821名35歲以下公務員離職，佔所有離職公務員比例達18%。（資料圖片）

文件指出，25至34歲年齡公務員流失明顯加速，2022/23年度流失1,667人，較2017/18約622人倍增，亦遠高於35至44歲及45至54歲的兩個年齡組別 。

文件引述香港青年協會一份調查，顯示2016年有約50.2%的18至34歲受訪者，表示不想加入公務員隊伍，相關比率於2021年上升至62.8%。在2021年調查中，受訪者表示對公務員工作不感興趣主要原因包括：工作壓力、對公務員工作個人觀感，對技能應用和晉升機會有限的擔憂，以及求職者之間激烈競爭等。

為吸引更多年輕人加入公務員隊伍，政府由2023年6月起，接受下一屆畢業的大學研究生或本科生入職申請。截至2023年9月，22個職系已採用或計劃在即將展開的招聘工作中採用此安排，佔所有公務員職系當中約6%。相關職位共306個，包括220個二級行政主任（EO II）職位、50個政務主任（AO）職位等。

此外，政府於2022/23年度為學生提供3,280個實習名額，當中約62%來自財經事務及庫務局、創新科技及工業局等4個政策局（包括轄下部門及公營機構）。