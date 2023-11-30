減電費｜3人戶每月交少$XX　住新界慳更多　2大原因電費隨時加！

兩電周二（28日）公布明年電費調整，2024年1月港燈基本電費上調4.4%，中電上調3.1%；而由於燃料調整費持續下調，2024年港燈淨電費將減16%，中電淨電費減7.4%，到底大家明年可以「慳」多少電費呢？以下即看詳細數據，但要留意有部份特別回扣明年未必繼續發放，而且有一項費用仍較為浮動，電費可能隨時再加！



能源價格由高位回落，港燈平均淨電費將由今年1月每度電197港仙，下調至明年1月每度電165.5港仙，減幅達16%，但仍較2022年初電費飆升前的每度電135.3港仙，高出12.2港仙。至於中電平均淨電費明年1月將降至每度電142.9港仙，按年減7.4%，但仍2022年1月每度電128.9港仙，高出14港仙。

市民所繳交的電費由基本電費、燃料調整費組成，並會視情況減去回扣或補貼。事實上，兩電明年均上調基本電費，而所謂的「減電費」，其實主要因為燃料調整費持續下調，才達至淨電費下調。其中港燈燃料調整費已由今年初每度電82.5港仙，下調至12月的每度電46.3港仙；中電燃料調整費亦由今年1月每度電62港仙，下調至12月的每度電49.4港仙。

而市民實際可以節省多少電費呢？以1個普通3人家庭每月使用275度電計，扣除回扣後，推算港燈用戶電費由今年1月的418.6元，減至明年1月的353.9元，1個月或可少付64.7元或15.4%。中電方面，同一用電量電費就由389.7元減至320.4元，估計可1個月可少付69.3元或17.8%。

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兩大原因電費恐再加

值得注意的是，燃料價格近期雖然轉趨穩定，但兩電均表示，全球經濟燃料市場仍存在不確定性，地緣政治緊張情況有增無減，燃料價格仍有可能波動。此外，兩電今夫推出的電費特別回扣安排，如中電的「地租及差餉特別回扣」、「2023年特別節能回扣」，來年亦未必會繼續發放，即隨時有可能變相「加電費」。

電費加幅一度超過市民收入升幅

國際能源價格於2022年初至2023年中期間急升，令中電和港燈2023年電費按年加幅分別達19.8%及45.6%，創歷年新高。由2010年至2023年間，中電電費累計加幅高達68.6%，港燈累計加幅亦達64.4%，一度超過本港住戶收入中位數2010年至2022年間累計62.2%的升幅。