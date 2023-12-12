港82%兒童及青少年日花1至6小時網上　61%家長稱子女曾看不當資訊

隨着科技迅速發展，兒童及青少年經常投入在網絡世界中，無論學習或娛樂時都有機會上網。Google今年亞太區網絡安全調查指，每5名家長就有3人表示子女曾在網上看到不當內容，比例較去年增加，而香港的情況亦普遍，其中收到來自陌生人不當接觸的比例更較亞太地區平均高20個百分點。調查亦指出，香港有82%的兒童每天花1至6小時上網，比率在亞太區排名第3。



Google 今年4月於12個亞太地區國家及城市進行網絡安全調查，訪問8,000名育有5至17歲子女的家長，結果顯示61%家長表示子女於過去一年內曾在網上看到不當內容，比例較去年增7個百分點。

其次，最常見的網絡安全事件亦包括看到不實資訊、欺騙性廣告或垃圾郵件，以及暴力內容，約50%受訪家長的子女曾經歷至少一次。

比較香港與亞太地區情況，有近68%及62%受訪者子女過去一年曾看到不當內容和不實資訊，較亞太地區平均比例高。另外，逾58%家長表示子女曾收到來自陌生人不必要的關注，比例大幅高出亞太地區平均的38%。

Google建議使用家長監護工具助子女更安全使用網絡。（Gettyimages）

現今世代使用網上工具已成常態，調查亦指出，亞太地區平均有79%兒童每天花1至6小時在網上，香港更達82.6%，在亞太區排第三，僅次馬來西亞和印度。

近25%香港家長表示，當子女長大，會放寬子女上網時長，主要科技應用包括支援子女學習、發掘興趣、尋找高質素教育內容等。有72%家長表示，有信心與子女討論網絡安全議題， 約62%表示會更多使用帳戶安全功能保障子女。