康民署博物館入場人次、收入、支出一文看清！尖東科學館最受歡迎

早前文化體育及旅遊局向立法會建議，將位於尖東的香港科學館改建為國家發展成就館，將科學館重置於沙田文化博物館，而文化博物館的館藏則重新整合並安頓在其他博物館，有關建議引起各界議論。市民表示關注博物館去向，究竟過往有多少人參觀香港的博物館？近年各間博物館的收入和開支又有多少？



現時康樂及文化事務署管理15間博物館及2個文化空間，2022至2023年度共錄得463萬人次入場，較十年前少約22%。不過，由於去年本港仍受疫情影響，人流數字並未回復至疫前水平。由2012至2013年度至今，平均每日有1.2萬人參觀。

以每間博物館來說，科學館的入場人次最多，上年度達110萬，其次是太空館和油街實現，分別達87萬和62萬。比較十年前數字，科學館和太空館同樣是最受歡迎的博物館，入場人次屬首三位，而過往排第二的歷史博物館則跌至第六位，主因相信是2020年關閉常設展覽「香港故事」，進行兩年大型更新。

至於近日備受關注的文化博物館人流則達45萬，排行第五。過往文化博物館曾舉辦專題展覽，吸引不少市民參觀，其中包括2014年「吉卜力工作室場面設計手稿展：高畑勳與宮崎駿動畫的秘密」及2017年「彼思動畫30年：家＋友‧加油！」，入場人次急增。

而科學館廣受歡迎的專題展覽包括多次舉辦的恐龍展覽及2017年「永生傳說- 透視古埃及文明」，令2017年博物館參觀人次增加。

▼近十年科學館及文化博物館專題展覽▼



比較各個康文署博物館開支，香港藝術館的支出最大，2021至2022年度達1.7億元，其次是文化博物館和科學館，分別達1.6億和1.5億元。

疫情期間入場收入下跌，加上並非所有博物館設參觀收費，在眾多博物館中，收入最高的依次是科學館、太空館及香港藝術館，介乎396萬至1,073萬元。

博物館需要定期更新，以推動本地博物館發展。根據2023至2024年度財政預算案，在現行的博物館更新計劃涵蓋歷史博物館、科學館、文化博物館、海防博物館和鐵路博物館，主要是更新常設展覧。開支最多的是歷史博物館，核准承擔額達4.6億元。

截至2022至2023年度，科學館更新項目累積開支達承擔額的41%，文化博物館則達99%，接近全部。