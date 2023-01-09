132項法定古蹟不可隨意拆卸改建　私人擁有點計？　最年輕古蹟是…

香港政府在1971年通過《古物及古蹟條例》，為古蹟提供法律保護。現時全港共有132項法定古蹟，分布在中西區、南區、元朗、北區等地，由最早紀錄的大浪灣石刻，到2022年被評定的「最年輕古蹟」香港大會堂，各項古蹟見證城巿變遷，以下一一看清全港法定古蹟。



截至2022年5月20日，全港有132項法定古蹟，主要位於南區和中西區，包括建築物、考古地點、石刻、窰爐、炮台等，其中包括最早評定的大浪灣石刻，政府在1976年條例生效後2年，首先宣布將其列為古蹟。

法定古蹟受法律保護，根據條例，除非獲古物事務監督批出許可證，否則任何人均不得在古蹟或暫定古蹟之上或之內挖掘、進行建築工程，種植或砍伐樹木。如私人古蹟的業主同意把有關建築物向公眾開放，古蹟辦會為該法定古蹟進行修復和維修，否則由業主負責。

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2009年，政府公布多項法定古蹟評定結果，直至近年，平均每年評定3項古蹟，2022年就有香港大會堂、位於荔枝角道和塘尾道交界的雷生春，以及位於中環的回教清真禮拜總堂，其中香港大會堂於1962年落成，至今有約60年歷史，成為「最年輕」的法定古蹟。

除了史前時期的石刻、東漢至明朝的建築物外，19世紀至今歷史最悠久的建築有1800年代舊三軍司令官邸、鶴咀燈塔、聖約翰座堂等，都列為香港法定古蹟。

現時本港大多法定古蹟由一級歷史建築升格，程序由古蹟辦先提出建議，再交予古諮會評定。另一方面，若有發現位於私人土地範圍的歷史建築物有拆卸風險，政府會宣布該建築物為暫定古蹟，為期一年，過往曾列為暫定古蹟的就有景賢里、何東花園、薄扶林道譚雅士大宅（Jessville）、紅樓等。