冬季流感高峰2024　今年暫錄35宗嚴重個案15人死亡　爆發群組倍增

衞生署衞生防護中心昨（11日）宣布，本港已踏入冬季流感季節，今年第1周公立醫院流感入院比率升至每1萬人0.68宗，高於基線水平。流感嚴重個案增加，首周有33宗確診流感並需入住深切治療部的成人個案，當中15人死亡；另外今年首10日已錄得2宗兒童流感相關的嚴重個案。至於新冠病毒整體活躍程度也明顯上升，以下即看最新監測數據。



中心指，繼早前公立醫院流感入院率錄得高於基線水平後，當局於今年首周（截至1月6日的1周）收集的呼吸道樣本中，季節性流感病毒陽性百分比升至超越基線水平的11.77%，當中以甲型（H3）流感為主（約佔77%）。

而在聖誕及新年假期結束後，流感爆發情況加劇，首周共錄得11宗院舍或學校爆發報告，涉及47人。今年第2周的首4天（1月7日至10日），衞生防護中心共接獲21宗院舍或學校爆發報告，涉及91人，兩項數字均按周倍增；當中小學和學前機構分別佔了13宗和兩宗。

衞生署衞生防護中心昨（11日）宣布，本港已踏入冬季流感季節。（資料圖片）

嚴重個案方面，首周有33宗經化驗確診流感並需入住深切治療部的成人個案，當中15人死亡，較一周錄得的23宗個案（包括10宗死亡個案）明顯增加。而2宗兒童相關嚴重個案，分別為1名13個月大的女嬰，出現併發症為腦炎，以及1名11歲男童，出現嚴重肺炎。

衞生防護中心發言人表示，病毒活躍程度會在進入流感季節後持續攀升一段時間才會到達頂峰，提醒市民尤其是有較高風險患上流感及其併發症的人士，包括長者及兒童，應盡早接種流感疫苗以減低重症和死亡的風險。

▼2023年10月流感高峰期 多間公立醫院急症室大排長龍▼



+ 1

此外，高危人士到訪公眾地方時應佩戴外科口罩，而市民在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時亦應佩戴外科口罩。出現呼吸道感染病徵的人士，即使症狀輕微亦應佩戴外科口罩，不應上班或上學，及盡早向醫生求診，以減低傳播風險。

新冠整體活躍程度明顯上升

監測數據顯示，今年第1周定點普通科門診新冠個案平均求診比率為27.2%，按周升4.9個百分點；定點私家醫生診所的新冠個案平均求診比率為18.7%，按周上升14.6個百分點。

第1周共錄得30宗新冠嚴重個案及經初步評估為死因與新冠有關的死亡個案，較前1周的11宗明顯增加。