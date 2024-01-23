全球十大最繁忙航線多屬亞洲　香港往台北排第三　載客量較疫前跌

全球航運復常，根據航運資訊平台OAG去年底公布的全球最繁忙航線排名，國際線榜首是吉隆坡至新加坡，載客量達490萬人次，隨後是埃及開羅至沙特阿拉伯吉達，香港至台北航線排第三。香港往台北航線載客量達456萬人次，較2022年增1.3倍，但與疫情前比較，實際下降四成，失全球第一之位。



航運資訊平台OAG去年底公布全球最繁忙航線排名，以航線座位數統計，國際航線榜首是吉隆坡國際機場至新加坡樟宜機場，達490萬人次，第二是埃及開羅國際機場至沙特阿拉伯吉達機場，479萬人次，香港國際機場至台北桃園國際機場航線則排第三，達456萬人次。

國內航線比國際航線更繁忙，去年載客量最多的國內線是濟洲島往首爾航線，達1,372萬人次。第二和第三是札幌往東京，以及福岡往東京。十大最繁忙國際航線和國內航線中，亞太地區的航線分別佔7席和9席。

香港往台北航線曾經是全球最繁忙的國際航線，但受疫情影響，由2019年第1位跌至2022年第22位，直至2023年回升。以2023年與疫情前比較，載客量仍較2019年跌43%。相反，2023年排行第二的開羅往吉達航線載客量上升，較2019年升42%。

機場方面，全球最繁忙的國際機場是杜拜國際機場，客運量達503萬人次，其次是倫敦希斯路機場，客運量達390萬人次。香港國際機場則排行第八，客運量達276萬人次。