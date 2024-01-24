開關後零售銷貨較疫前少15%　網購銷售額即跌　奢侈品市場萎縮勁

開關後港人蜂擁北上消費，但旅遊業仍未完全復甦，少了旅客購物，令本港零售業大受影響。統計處資料顯示，去年2月至11月（即開關後至最新一期統計），本港零售業總銷貨價值估計為3,414億元，較疫情前同期少約15.5%。至於網購市場亦轉為停滯，去年首11個月零售業網上銷售按年下跌2.7%，與前兩年20%至40%的增速相差甚遠。到底哪些零售商最受影響，以下即看最新數據！



根據統計處最新一期數據，去年11月本地零售業總銷貨價值的臨時估計為342億元，按年上升15.9%；但與疫情前2018年同月的392億元比較，仍少約51億元或12.9%。去年2月開關後至11月的零售業總銷貨價值累計為3,341億，較疫情前同期的3,954億元，仍少約610億元或15.5%。

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各類零售商中，跌幅較大的包括「藥物及化妝品」、「百貨公司」及「酒類飲品及煙草」，去年2月至11月的銷貨價值分別都較疫情前同期減少三成或以上，恢復進度緩慢。此外，「鞋類等其他衣服配件」、「珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物」、「麵包、糕餅、糖果及餅乾」，亦分別下跌超過兩成。

疫後零售業結構有所改變，其中疫情前總銷貨價值最高的珠寶鐘錶，於疫情後已跌至第3位，取而代之的是電器、家具、汽車等耐用品，另外超級市場亦超越服裝及鞋履，升至第4位。

至於近年快速增長的網購市場也轉為停滯，去年首11個月零售業網上銷售價值估計約為267億元，按年下跌2.7%，與前兩年20%至40%的增速相差甚遠，可見網上及實體零售同樣受挫。

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《香港01》製圖

事實上，本港經濟復蘇未及預期，加上市民蜂擁北上消費，不少零售集團都大受影響，包括759阿信屋、日本城、HKTVmall等的中期盈利均大跌。零售市道反彈乏力，令不少人都期待新一份《財政預算案》會再出招推動消費，包括繼續派發消費券。而財政司司長陳茂波早前表示，要小心衡量及研究派消費券的問題，指財政狀況及經濟逐步復常下，或不能像以往一樣考慮。