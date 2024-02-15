全港流通貨幣達6057億元　20元紙幣最多　500元鈔票竟多過100元？

農曆新年時節，家家戶戶都會準備較多現金，以便用作封利市或購年貨，所以新年前兌換新鈔的巿民較平日多。根據金管局資料，現時全港巿面流通的貨幣達6,057億元，到底哪種貨幣的數量最多？近年巿面流通的貨幣分布有否改變？即看本港現時貨幣流通情況！



截至2023年底，現時全港流通的貨幣總額達6,057億元，包括5,748億元由公眾持有，以及309億元由認可機構持有的法定紙幣及硬幣，十年間增加約78%。

根據金管局最新年報，2022年底巿面流通紙幣有約6,056億元，其中20元面額紙幣佔最多，達36.3%，其次是500元和100元，分別佔18%和16.4%。

以近十年流通紙幣的變化比較，10元紙幣數量佔比下跌最多，由2012年18.1%減至2022年9.2%，大跌8.9個百分點。1,000元紙幣數量佔比亦同樣稍有減少，現時只佔8.5%。

至於增加佔比的紙幣面額為500元和50元，500元紙幣由9.3%增至18%，50元紙幣亦由8.8%稍增至11.6%。而20元和100元紙幣數量佔比則未有太大變化。

究竟農曆新年前後是否最多貨幣流通的季節？在2022年及2023年，1月份均是全年貨幣流通量最多的月份，其後月份下跌。不過以往1月份的貨幣流通量並非最多，根據往年資料，2019年至2021年12月份的貨幣流通量最多，2018年則是4月份。