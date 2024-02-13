電子利市平均封幾錢？流動支付普及率達60%　儲值額按金多到咁！

【農曆新年 / 利市 / 利是 / 電子支付 / 支付平台】電子利市近年大受歡迎，反映電子支付工具日益普及。新一份立法會《數據透視》指出，全港有六成市民都曾使用流動支付；而2023年第3季儲值支付平台交易總金額更達到1,688億港元，平均交易金額約86.4元。數據亦顯示，工具儲值金額及按金總額多達173億元，即每個賬戶平均存放了3位數字金額。至於一封電子利市平均多少錢？以下即看詳細數據。



港府於2021至2023年間均有發放電子消費券，令電子支付更為普及。立法會《數據透視》引述統計處2022年調查指出，有六成受訪市民都曾使用流動支付（包括智能手機或平板電腦），較2020年約49%的比率高出11個百分點，當中55至64歲受訪者使用比率上升最為明顯 ，由35%上升至55%，增加20個百分點。而25至34歲市民使用流動支付使用率最高，達到89%。

金管局最新數據顯示，2023年第3季全港有約6,878萬個儲值支付工具賬戶，按年增加10.7%。當季總交易量195億次，總交易金額1,688億元，按年分別升3.7%及11.6%。按不同用途劃分，實體銷售點消費支付次數最多，達15.6億次；而交易金額最高是增值，高達842億元。

至於每宗交易平均金額亦有所上升，由2022第3季約80.4元，升至2023年第3季86.4元。當中網上消費平均交易額由125.2元升至162.9元，實體店消費平均交易額由29.9元升至30.5元。而增值、個人對個人轉賬的平均交易金額按年則稍跌。

金管局數據顯示，2023年第3季全港有約6,878萬個儲值支付工具賬戶，儲值及按金總額約為173億元。（資料圖片/Getty Images）

金管局公布，2023年第3季儲值支付工具的儲值及按金總額約為173億元，除以使用中的賬戶總數（6,878萬個），即每個賬戶平均存放251.7元。

至於電子利市使用情況方面，當局未有相關統計。而參考儲值支付工具之一、滙豐PayMe公布的數據，其用戶於2023年農曆新年派出逾530萬封電子利市，總值超過8,500萬元，平均每封16元。