醫管局去年流失7.6%醫生　急症室重災　3專科新症至少排100星期

本港公營醫療系統長期人手不足，新一份立法會《數據透視》指出，2011至2021年本港註冊醫生數目上升21%，惟每千人口中只有2.1名醫生，醫生與人口比例遠不及台灣、新加坡等鄰近地區，加上近年醫管局離職率攀升，進一步增加病人輪候時間。到底哪個專科離職最嚴重、服務輪候時間增加多少？



為改善人手短缺，政府近年逐步增加醫生培訓學額，由2009/10學年的250個，計劃增至2024/25學年的590個。本港註冊醫生數目由2011年12,818人，增加21%至2021年的15,546人。此外，政府亦透過增加註冊護士培訓學額，以及自資護理課程學額，將本港註冊和登記護士數目由2011年的41,310人，增加55%至2021年的64,026人。

然而，醫生對人口比例仍然較低，2021年本港每千人口中有2.1名醫生，不及新加坡（2.7）、日本（2.7）、韓國（2.6）、台灣（2.2）等水平。本港護士與人口比例為8.7，與經合組織成員平均水平（8.8）相若，並高於台灣及新加坡水平。

近年醫管局員工離職率攀升，進一步加劇人手短缺情況。醫管局全職員工整體離職率由2020/21年度的8.2%，急升至2022/23年度的12.9%。當中，醫生離職率由4.3%升至7.6%（相當於480名全職醫生），護理人員離職率由5.8%升至11.0%（相當於2,900名全職護士）。離職原因據報包括退休、轉往私營醫療機構工作或移民。

按專科劃分，2022年急症科醫生離職率最高，達11%，其次是婦產科醫生（9.8%）和病理科醫生（9.6%）。值得注意的是，顧問醫生和高級醫生/副顧問醫生等經驗豐富醫生，離職率均高於平均水平，在2022年分別為9.1%和11.1%。

公營醫療系統人手緊拙，影響病人輪候醫療服務時間。在2022年急症室個案中，僅有71.7%緊急病人可在30分鐘內獲處理，低於目標的90%。去年眼科、內科、外科和耳鼻喉科的專科門診預約新症，例行個案輪候時間達94星期或以上（第90個百分值），較2017年增加了7至22個星期不等。此外，電腦掃描造影、乳腺X光造影和磁力共振掃描造影的輪候時間，亦較2021年增加逾20個星期，達161星期或以上（第90個百分值）。