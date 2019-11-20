【區議會選舉2019】小花競逐議席　使出神兵利器

《香港01》邀請到兩位年輕女候選人，分別是侯曉彤和陳詩雅，談到她們為何參與政治活動、以「小花形象」落區時，是否一個包袱，街坊有甚麼評價？對她們而言，社區有哪些具急切性的議題需從速處理？假如她們成功當選，又會打算怎樣運用這四年任期呢？

過去幾屆選舉，成功透過「小花策略」搶到焦點，甚至擊敗連任老將軍的例子實在不少。在云云眾多候選人之中，憑藉年輕活力、美貌端好對從事地區工作是利是弊？

侯曉彤雖然身為上水原居民，自小已在鄉村生活，稱家人因鄉黑事件而喪失農地，她期望通過選舉把民主的聲音帶進議會，改善鄉村區域現存的各問題。另一方面，陳詩雅在2015年曾挑戰屯門澤豐選區，汲取上屆選舉經驗後，她轉投到天水圍展開地區服務。她希望向選民提供多一個選擇，她又如何在地區上更貼地的傳播自由民主的理念呢？

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受訪者侯曉彤為2019年北區區議會上水鄉郊選區 2號參選人，同區另有參選人為 1號侯福達。另一位受訪者陳詩雅為2019年元朗區頌華選區 2號參選人，同區另一位陳詩雅為 1號的黃煒鈴。

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