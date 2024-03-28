保良局感謝善長支援善業　惠澤社群　共建社區行善網

保良局創立於1878年，一直秉承「保赤安良」的宗旨，為市民提供多元化的優質社會服務，範圍涵蓋教育、社會、青少年、康樂、文化及醫療服務多個範疇，受眾遍佈各個階層，過去3年每年平均服務人次超過180萬。保良局主席陳黎惠蓮女士指，有賴各界善長支持，保良局得以積極推動善業發展，不斷擴大服務受眾，同時在各範疇上作創新發展，為基層及弱勢社群提供多元化服務，印證着保良局對服務受眾從心而發的關愛。誠邀各位善長及善心企業在未來日子繼續支持保良局，為社會建設連綿不斷的社區網以及行善網。



培育青少年及學童多元發展 創造更多可能

青少年服務為保良局重點服務範疇之一。隨著本局於去年成立「青少年事務部」，本局繼續加大力度推動具前瞻性的優質青少年服務，協助青少年成長及回饋社會。此外，本局亦致力為學童提供多元優質的教育服務，培德育才。感謝以下有心善長慷慨捐助，積極支持局方工作，為學童及青少年發展出一分力。

• 中國銀行（香港）於2019年慷慨捐贈五千萬港元資助本局在五年間推行不同服務項目，以支援各階層人士的需要。同時於期內捐款支持本局推行「Y Plus+精神及情緒健康入校支援先導計劃」，提升中學生對精神及情緒健康的認識及抗逆力，幫助年青人反思生命的價值，達致「自主抉擇，活出人生」的方向。

• 已故歐陽美蓮女士透過捐贈遺產，支持保良局教育服務，為更多莘莘學子提供優質及多元化的學習資源，惠澤更多生命。

• 本局轄下青少年服務獲恒基兆業地產集團主席李家誠博士, GBS, JP支持，李兆基基金捐款港幣五百萬元成立保良局李兆基青少年發展基金，受眾包括：遇有突變需要經濟支援、因經濟困難未能持續進修或參與國內或海外交流、需要精神健康支援、有志以社會創新角度推動社會服務，回饋社會的青少年。

• 保良局再次與騰訊基金會合作「與小紅花一起做好事」慈善計劃，並擴大受助社群，讓超過二千名基層學童、青年及其家人受惠。計劃為服務受眾提供不同類型且具趣味性的活動，讓他們擴闊視野、促進親子關係以及發掘個人潛能。此外，保良局亦再度成為「99公益日」受惠機構之一。

保良局十分重視青年發展工作，希望透過更多創新服務，培育青年。

• 保良局顧問梁安琪女士, BBS向保良局慷慨借出一座獲評為三級歷史建築的百年法式大宅，以推行「V54年青藝術家駐留計劃」，為從事藝術工作的青年人提供低於市值租金的短期住宿及創作空間，增加他們多元發展機會；同時透過文化活動深化社區藝術體驗。

• 花旗集團基金透過創見未來青年職涯計劃II，提供創業體驗市集讓青年人在真實的創業平台實踐所學和發揮技能。當中舉辦了投售比賽，讓年輕創業家有機會展示他們的創業想法並從評審的建議中獲得啟發，為創業打好基礎。

• 上海商業銀行贊助「正向綠洲－青年發展計劃」，透過活動、講座及工作坊，讓居住在保良局李兆基青年綠洲的在職青年保持積極、放鬆身心、規劃未來及回饋社會，並促進住戶互相支持。此外，上海商業銀行自二零零八年起捐出保良局信用卡部份簽賬額，推動本局各項服務，加惠弱勢社群。

• 紀惠集團、廖湯慧靄慈善基金、廖偉芬顧問及廖偉麟先生捐款增繕保良局廖烈正幼稚園，善款用於進一步優化學習環境，提升教學水平，促進學生的全人發展。

保良局作為全港最大辦學團體之一，致力優化屬校的資源運用，豐富學生學習體驗，為莘莘學子提供更優質的教育服務。

扶助基層弱勢 共建關愛共融社會

過去一年香港逐漸走出疫情陰霾，保良局繼續緊守崗位為有需要人士提供服務。承蒙一眾熱心善長及企業的信任和支持，讓保良局能夠迅速回應弱勢社群的殷切需要。

• 汪徵祥紀念基金由本局汪譚涵棻副主席(1971-72)兒子汪楙平先生捐款成立，為遭遇突變或危疾以及欠缺支援的個人或家庭，特別是長者及兒童，提供緊急經濟援助，以改善生活質素。

• 廖美娟女士捐款增繕皇后山喜悦薈，中心致力協助長者及護老者認識及運用社會資源，並提供各項創新及具特色的社交與教育活動，鼓勵長者善用餘暇，活出精彩晚年。

• 保良局顧問何超鳳女士, BBS捐款增繕保良局棨儀喜悦薈單位設施，讓長者透過各項活動活出健康、喜悦人生。

• 徐美琪博士熱心公益，並創辦徐美琪中港台一心慈善基金，多年來與保良局合作無間，支持本局多元慈善項目，支援社會上有需要人士，推動本局更多優質服務，共同為基層及弱勢社群出力。

保良局透過不同安老單位為長者提供適切的起居照顧、興趣小組及節日慶祝活動等等，讓長者及照顧者都能夠獲得全面的身心支援。

• 中華電力自二零一四年起支持本局，於葵青、觀塘、深水埗區開辦中電有「營」飯堂，讓低收入家庭、失業人士及有需要的長者以低廉價錢享用營養熱食。二零二三年五月，中華電力慶祝中電有「營」飯堂為社區提供逾百萬份營養飯餐的新里程，向飯堂合資格受惠人士提供合共二千九百份的免費營養熱食 。

• 道教信善紫闕玄觀本年度捐款支持本局醫療資助基金，援助基層病人在公營醫療服務進行自費手術、自費檢查或接受治療而需要自費購買藥物或儀器，讓病人盡快得到醫治。

• 何文法紀念基金支持本局「回味養生軟餐」計劃，支援社會上有吞嚥困難的長者及病患人士，提升他們的餐膳質素，讓他們重拾進食樂趣。計劃在社區内派發軟餐，同時舉辦軟餐教育活動，增加大眾對軟餐的認識以及對吞嚥困難人士的關注。

• 華人永遠墳場管理委員會贊助本局推行「人生整理師‧正向生命之旅」計劃，向中小學及社會大眾推動整理人生概念，傳遞正向思維。同時亦資助本局康復服務推行「斷、捨、離」生命教育以及推廣紓緩治療服務等。

社企「一點回味」為安老院舍提供營養軟餐，亦積極推廣冷凍軟餐及時節軟餐到會服務，致力將軟餐服務推廣予社區上有需要人士，實踐「同枱同食、關懷共融理念」。

保良局善業工作可以從不間斷，實有賴一眾善長的支持。保良局再次衷心感謝各善心企業及善長的支持，我們期盼更多有心人能支援局方服務，同心創建共融社會。

鳴謝大額及企業善長：

中國銀行（香港）有限公司

汪徵祥紀念基金

廖美娟女士

已故歐陽美蓮女士

恒基兆業地產集團主席李家誠博士, GBS, JP

騰訊基金會

保良局顧問梁安琪女士, BBS

保良局顧問何超鳳女士, BBS

徐美琪中港台一心慈善基金

花旗集團基金

上海商業銀行

中華電力有限公司

道教信善紫闕玄觀

何文法紀念基金

華人永遠墳場管理委員會

紀惠集團、廖湯慧靄慈善基金、保良局顧問廖偉芬小姐及廖偉麟先生

（善長眾多未能盡錄，謹此向所有支持保良善業人士，致以萬分謝意。）

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