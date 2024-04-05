「博愛昇平村」平頂 601個單位供申請　建設共融社區

繼「博愛江夏圍村」後，由政府撥款興建、博愛醫院營運的另一個過渡性房屋項目——「博愛昇平村」即將峻工，並開始接受市民入住申請。日前（3月26日）舉行的「博愛昇平村平頂禮」邀得房屋局副局長戴尚誠太平紳士、立法會議員、區議員、打鼓嶺區鄉事委員會主席陳月明, MH及博愛醫院董事局主席陳首銘博士擔任主禮嘉賓。此項目將提供601個單位，為約1,000名市民提供舒適共融的居住環境。



房屋局副局長戴尚誠先生,JP感謝博愛醫院及打鼓嶺區鄉事委員會對過渡性房屋項目的支持。

房屋短缺問題一直困擾香港社會，為紓緩居住環境惡劣和長時間輪候公屋家庭的壓力，博愛醫院積極興建及營運過渡性房屋項目。第二個過渡性房屋項目「博愛昇平村」將提供基本便利服務如社區飯堂、便利商店、活動室、多用途戶外廣場，博愛醫院亦將提供長者及其他社區服務，以關顧住戶及鄰近居民的需要，完善區内社區配套及服務。房屋局副局長戴尚誠指，政府樂見「博愛昇平村」的落成，期望項目可以幫助更多身處困境的基層市民改善生活，重新規劃人生。

首個村校過渡性房屋 多贏方案保留集體回憶

「博愛昇平村」以創新的「組裝合成」（MiC）建築法興建，減省現場施工工序，大幅加快項目落成時間。項目地段前身為昇平學校，為承傳文化和歷史面貌，博愛醫院特意保留極具歷史價值之昇平學校牌匾。立法會議員、區議員、打鼓嶺區鄉事委員會主席陳月明表示，在鄉議局、鄉事會及博愛醫院的協作下，建設一個集過渡性房屋及社區活動中心，同時亦保留了校舍及牌樓等集體回憶的多贏方案。

立法會議員、區議員、打鼓嶺區鄉事委員會主席陳月明女士,MH表示博愛昇平村是很多鄉親朋友的集體回憶，期望當博愛昇平村正式峻工入伙後，能為村內及附近居民提供更便利完善的服務。

多元化活動共建活力社區

除提供基本生活配套及社會服務外，日後將善用服務大樓之戶外空間舉行傳統盆菜宴、跳蚤市場、假日市集等，亦將與鄰近商戶及團體合作，舉辦工作坊、邀請區內學童為項目的隔音屏障牆繪畫壁畫等，凝聚項目內住戶及毗鄰居民，合力建設共融社區。博愛醫院董事局主席陳首銘博士致辭時表示，感激政府及大眾對博愛醫院的信賴，再一次負責興建及營運過渡性房屋項目，而院方亦期望藉營運「博愛江夏圍村」的經驗，提供更上一層樓之服務，為居民帶來更貼心的住屋體驗。

博愛醫院董事局主席陳首銘博士感激香港特區政府及大眾對博愛醫院的信賴，可以再一次負責興建及營運過渡性房屋項目。

於每月租金方面，1至2人單位（519個）為$1,917、3至4人單位（80個）為$2,552及5至6人與無障礙單位（2個）為$4,059，而綜援受助人租金則按照綜援租金津貼上限收取。此外，「博愛昇平村」亦會推行「配對儲蓄計劃」，與居民一同為未來作好準備。計劃期間，每戶每月可儲蓄港幣200元，博愛醫院將配對港幣100元，住戶於租約期滿時可一筆取回儲蓄及配對資助金額，作為遷出項目時的備用現金。

申請資格

甲類申請人：（優先處理）輪候公共租住房屋（公屋）不少於三年的人士／家庭 （優先處理）家中有新生嬰兒並已輪候公屋不少於兩年*

乙類申請人：居於不適切房屋或有迫切需要接受社區援助的人士／家庭

*凡於2023年10月25日或之後有嬰兒出生的家庭，並已輪候公屋滿兩年，即可符合過渡性房屋甲類申請的資格。有關安排在2023年12月1日起生效，申請者亦須於該嬰兒未滿一歲前遞交過渡性房屋申請。

如有興趣申請「博愛昇平村」，請即瀏覽：singping.pokoi.org.hk

（資料及相片由客戶提供）