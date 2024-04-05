「博愛昇平村」平頂 601個單位供申請 建設共融社區
繼「博愛江夏圍村」後，由政府撥款興建、博愛醫院營運的另一個過渡性房屋項目——「博愛昇平村」即將峻工，並開始接受市民入住申請。日前（3月26日）舉行的「博愛昇平村平頂禮」邀得房屋局副局長戴尚誠太平紳士、立法會議員、區議員、打鼓嶺區鄉事委員會主席陳月明, MH及博愛醫院董事局主席陳首銘博士擔任主禮嘉賓。此項目將提供601個單位，為約1,000名市民提供舒適共融的居住環境。
房屋短缺問題一直困擾香港社會，為紓緩居住環境惡劣和長時間輪候公屋家庭的壓力，博愛醫院積極興建及營運過渡性房屋項目。第二個過渡性房屋項目「博愛昇平村」將提供基本便利服務如社區飯堂、便利商店、活動室、多用途戶外廣場，博愛醫院亦將提供長者及其他社區服務，以關顧住戶及鄰近居民的需要，完善區内社區配套及服務。房屋局副局長戴尚誠指，政府樂見「博愛昇平村」的落成，期望項目可以幫助更多身處困境的基層市民改善生活，重新規劃人生。
首個村校過渡性房屋 多贏方案保留集體回憶
「博愛昇平村」以創新的「組裝合成」（MiC）建築法興建，減省現場施工工序，大幅加快項目落成時間。項目地段前身為昇平學校，為承傳文化和歷史面貌，博愛醫院特意保留極具歷史價值之昇平學校牌匾。立法會議員、區議員、打鼓嶺區鄉事委員會主席陳月明表示，在鄉議局、鄉事會及博愛醫院的協作下，建設一個集過渡性房屋及社區活動中心，同時亦保留了校舍及牌樓等集體回憶的多贏方案。
多元化活動共建活力社區
除提供基本生活配套及社會服務外，日後將善用服務大樓之戶外空間舉行傳統盆菜宴、跳蚤市場、假日市集等，亦將與鄰近商戶及團體合作，舉辦工作坊、邀請區內學童為項目的隔音屏障牆繪畫壁畫等，凝聚項目內住戶及毗鄰居民，合力建設共融社區。博愛醫院董事局主席陳首銘博士致辭時表示，感激政府及大眾對博愛醫院的信賴，再一次負責興建及營運過渡性房屋項目，而院方亦期望藉營運「博愛江夏圍村」的經驗，提供更上一層樓之服務，為居民帶來更貼心的住屋體驗。
於每月租金方面，1至2人單位（519個）為$1,917、3至4人單位（80個）為$2,552及5至6人與無障礙單位（2個）為$4,059，而綜援受助人租金則按照綜援租金津貼上限收取。此外，「博愛昇平村」亦會推行「配對儲蓄計劃」，與居民一同為未來作好準備。計劃期間，每戶每月可儲蓄港幣200元，博愛醫院將配對港幣100元，住戶於租約期滿時可一筆取回儲蓄及配對資助金額，作為遷出項目時的備用現金。
申請資格
甲類申請人：（優先處理）輪候公共租住房屋（公屋）不少於三年的人士／家庭 （優先處理）家中有新生嬰兒並已輪候公屋不少於兩年*
乙類申請人：居於不適切房屋或有迫切需要接受社區援助的人士／家庭
*凡於2023年10月25日或之後有嬰兒出生的家庭，並已輪候公屋滿兩年，即可符合過渡性房屋甲類申請的資格。有關安排在2023年12月1日起生效，申請者亦須於該嬰兒未滿一歲前遞交過渡性房屋申請。
如有興趣申請「博愛昇平村」，請即瀏覽：singping.pokoi.org.hk
（資料及相片由客戶提供）