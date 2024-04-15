關注精神健康｜dayday330與港鐵攜手　展開身心靈靜觀之旅

在這個都市人生活節奏急速兼資訊泛濫的年代，人們在搭一程港鐵、一個站的時間，甚至連走路時，也總是低著頭看電話，接收著不同資訊，片刻不讓自己休息，你是否其中一個？然而，適時的休息和放鬆對身心靈健康至為重要。其實，利用搭一程港鐵的時間，好好地放鬆，從繁忙的生活中抽離一下，都是一個給身心靈的小休息。「靜觀練習」便是一個很好的選擇，不受時間和地點的限制，隨時隨地都可以進行。為鼓勵市民關注身心靈健康，dayday330與港鐵公司攜手合作，以「靜心旅程 連繫身心靈」為主題，推出「dayday330 X MTR靜心旅程」靜觀練習，透過手機應用程式 MTR Mobile推出簡短的聲音導航，讓乘客可以在車程之間收聽靜觀練習，暫時放下煩惱，來一趟靜觀之旅。



理念一致 共同推廣身心靈健康

新生精神康復會（新生會）一直關注精神健康，為進一步提升市民對身心靈健康的重視，把「身、心、靈」的廣東話諧音轉化為3（身）、3（心）、靈（0），積極向市民大眾推廣330整全健康。2019年初，新生會更推出dayday330，鼓勵市民大眾每日抽時間進行「330小休息」，做一些自己喜歡而又有益身心的活動，專注地享受其中。

秉持「推動城市前行」使命的港鐵，致力以共融、創新及可持續的服務連繫及發展社區。港鐵亦同樣關注每一位市民的身心靈健康，自2020年起已成為新生會 dayday330的支持機構，在過去數年間，與dayday330合作推出一系列活動包括︰於港鐵站設置宣傳站向乘客推廣精神健康、疫情期間製作窩心標語為市民打氣、在「港鐵社區畫廊」展示復元人士的藝術作品、與新生會社企合作為屯馬綫全綫通車製作特別版紅白藍八達通套等。

不受時地所限靜觀當下 建立「330小休息」習慣 追求有意義生活

「都市人普遍工作及生活壓力沉重。有時候，生活細節及轉變都可能會令自己感到無所適從及焦慮，從而產生負面情緒及行為。有研究顯示，持之以恆做一些自己喜歡的活動，作為一個『小休息』，有助紓緩情緒、減少壓力；促進330整全健康。而這個『330小休息』亦可採取靜觀方式。」新生精神康復會newlife·330 高級經理潘詠霞女士（Loretta）說。提到「身、心、靈」以及「靜觀」，不少人會覺得與宗教有關，Loretta解釋道，「身」指身體、「心」是指心理和社交、「靈」則指與大自然的接觸，關心社區及追求有意義的生活；而「靜觀」則是獲心理學研究支持，能提升身心靈健康的其中一種方法。透過進行「靜觀」，我們把注意力放在當下，覺察自己當前的身心狀態，從而有助我們理解自己的需要和重新調整自己，並對生活保持新鮮感。」

「我們希望乘客能善用車程照顧自己的身心健康，與『dayday330』小休息的理念相符。」港鐵公司高級環境與社會責任經理劉以欣女士說。「我們今次合作，主題是『靜心旅程 連繫身心靈 』，因應乘客在乘搭港鐵時的情景，特別製作了六節的靜觀練習，透過簡短的靜觀聲音導航，讓乘客在港鐵旅程中能覺察感受自己當下一刻的身心狀態，享受一趟靜心的旅程，提升身心靈健康。」

六大靜心旅程靜觀練習 潘芳芳聲音導航

是次「dayday330 x MTR靜心旅程」靜觀練習的內容，由新生會的臨床心理學家設計，並由資深藝人及靜觀親職導師潘芳芳作聲音導航，每段聲帶約4至11分鐘不等，並設有廣東話及英語版本，供乘客自行選擇，無論是在等車或車程途中，都可透過MTR Mobile 進行靜觀練習。而參加者在參與練習過程中，要注意四周環境及鐵路安全。

在港鐵旅程中進行靜觀前，乘客可先放鬆心情，暫時放下身邊的煩惱，嘗試感受自己的呼吸、每一步，透過日常練習，繼而建立小休息的習慣，好好照顧自己的身心靈健康。乘客亦可以在家或合適的地方收聽有關聲音導航，然後以靜觀的心態開展旅程，並將覺察帶到生活的每一刻。

享受靜心旅程 練習靜觀有機會享積分獎賞

由今日(4月15日)開始一連六個星期，港鐵及dayday330推出「dayday330 x MTR」靜心旅程推廣活動，透過MTR Mobile 的「最新資訊」欄目，逢星期一推出一個靜觀聲音導航練習。

在推廣期內 (2024年4月15日上午7時至5月26日晚上11時30分) ，首5,000名透過MTR Mobile「最新資訊」的推廣連結進入活動網站，並最早完成收聽所有指定六節靜觀聲音導航練習的MTR Mobile 登記用戶，有機會獲得800 MTR分獎賞。另外，乘客可以將有關「最新資訊」的帖文加入書籤，在推廣期後繼續練習。活動網站會持續運作，為期一年。隨後有關聲音導航將會安排於新生會newlife.330網站/手機程式，以供大眾繼續練習靜觀。還未成為MTR Mobile登記用戶，可立即下載MTR Mobile兼登記成為用戶，體驗靜觀練習。

立即登入MTR Mobile於「最新資訊」帖文，了解更多：https://bit.ly/3vW6xok

（資料由客戶提供）