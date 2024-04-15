「照顧者身心補給站」療癒身心　攜手首創世界紀錄為照顧者打氣！

港人生活壓力大，作為照顧者更要全副心機照顧患病或年長的家人，往往忽略了自身的身心健康。循道衛理楊震社會服務處（楊震）於今年初進行了「在職照顧者⼼聲問卷調查」，結果顯示，有高達80% 的受訪者每日閒暇時間只有少於2小時，當中約一成更表示完全没有閒暇時間，接近90%的照顧者均表示需要喘息空間。有見及此，為了促進照顧者的身心健康，並喚醒社會對照顧者的關注與支援，楊震於今年4月13日至14日，一連兩天於荃灣愉景新城舉辦Carer, We Care!「照顧者身心補給站」大型活動，為照顧者提供一個放鬆和自我關懷的補給空間，同時廣邀全港市民收集富有心思的打氣話語首創世界紀錄，推動社會和諧關愛氣氛。活動希望讓照顧者明白在照顧家人的同時，也要好好照顧自己。



補給站身心靈療癒體驗

活動開幕當日邀得醫、商、教、社及照顧者代表進行對談，分享他們對照顧者的支援與照顧經驗，而「照顧者身心補給站」更設計了一系列以五感(視覺、聽覺、嗅覺、觸覺及意念)療癒身心的體驗活動，為照顧者及被照顧者補充正能量！ 通過走進不同區域，學習聆聽內心的需求，好好珍視自己的感受，容許並鼓勵自己投入每個休息放鬆的時刻。

要知道照顧者和被照顧者需要長時間共處，有時難免產生摩擦令關係緊張。「補給站」亦提供多種雙人身心放鬆工作坊，包括酒精墨水畫、盆景製作、和諧粉彩創作、方形踏步體驗、試試普拉提、齊學簡易按摩、地壺球體驗等，紓緩彼此間的照顧張力，建立和諧並珍貴的共處時光！

楊震首創世界記錄壯舉 籲大眾關注照顧者身心健康 前商台DJ Law少分享親身經歷

為增加大眾對一班無名照顧英雄的關注和體諒，楊震更集結香港市民力量同創世界紀錄壯舉，總共收集了2024句為照顧者打氣的句子，獲世界紀錄協會頒發「最多打氣句子齊為香港照顧者加油」的世界紀錄證書，為照顧者帶來支持與鼓勵；同時響應政府呼籲，積極推動社會關愛氣氛。部分精選的溫暖窩心支持字句亦會於活動「照顧者打氣牆」上展示並開放領取，為照顧者注入無限支持！循道衛理楊震社會服務處（楊震）助理總幹事(復康及家庭) 鍾姬爾女士表示︰「舉辦是次Carer, We Care!「照顧者身心補給站」活動的主要目的，希望透過不同界別的分享，讓大眾了解照顧者的處境，對照顧者更多的體諒和欣賞。而一系列的身心靈活動和體驗工作坊，則給予照顧者放鬆的空間，身心得以寧靜和休息。」

此外，楊震一直心繫社區，推出以家庭為本的照顧者服務，「7 x 24 照顧者人生編導計劃」，主要為殘疾人士的照顧者提供精神健康的支援，並加強社區對照顧者的理解。「計劃利用『樂高認真玩』、園藝治療等活動，以比喻、象徵的方式，將照顧者的心靈逐步打開，鼓勵他們表達自我感受，不要『收埋自己』。在長時間照顧家人的同時，亦可抽空認識朋輩，互相支持，與社會接軌。」另一項目「童心空間改造王」針對支援低收入劏房家庭，透過組織義務家居安全隊，上門評估家居安全，鍾姬爾女士表示︰「例如有些家庭沒有安裝窗花，家長會擔心孩子可能會發生墜樓的危險 ; 沒有廚房空間，又害怕容易發生火警，作為家庭照顧者常常為此感到煩惱。」項目中符合資格的家庭可獲$1,000資助，以改善家居環境，及時解決了家長的擔憂，同時亦會舉辦親子小組及活動，支援家長建立互助支援網絡及減輕家長照顧壓力。

前商業電台主持「Law少」許耀斌本身也是一名照顧者，他曾捐肝並照顧患肝癌母親，亦曾面對哥哥因思覺失調所遭遇的悲劇，深知精神壓力對照顧者的影響。Law少表示︰「作為一名照顧者，難免對被照顧者會有些期望，希望對方能準時食藥、做運動，有時反而增加了雙方的壓力。但更多的時候，被照顧者最需要的是陪伴。我相信每人都要為自己的行為及情緒負責，成為一個開心的照顧者，才能感染被照顧的情緒。」Law少希望透過積極推廣生命教育，『操練大眾的愛心』減少歧視。並表示欣賞機構用心籌辦以支援照顧者為題的活動，盼望一起推動增加社會對照顧者精神健康的關注。

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活動開幕禮亦頒發了楊震照顧者微電影比賽的得獎者，最終由順德聯誼總會李兆基中學聯同職業訓練局青年學院所組成的學生隊伍奪得冠軍。得獎隊伍以「體諒·照顧者」為題，通過微電影的形式向觀眾展示了照顧者所面臨的困境，旨在提高對照顧者的支持和理解，同時傳遞社會關愛的訊息。

「照顧者身心補給站」

日期：4月13日及14日

地點：荃灣愉景新城D Park地下中庭

活動網站：https://yang.org.hk/照顧者身心補給站/

想知更多楊震以家庭為本嘅照顧者支援服務：https://yang.org.hk/照顧者支援服務/

(資料及相片由客戶提供)