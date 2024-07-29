《香港01》與環保促進會簽定合作協議 攜手推動香港綠色發展

（香港－2024年7月29日） - 《香港01》與環保促進會正式簽定環保合作協議，透過一系列推動香港綠色發展的合作內容，發揮《香港01》媒體影響力以及環保促進會豐富的專業知識，產生協同效應，從而推動香港成為領先世界的可持續發展城市。



《香港01》將繼續肩負傳媒角色，為廣大讀者報道「可持續發展」相關議題的資訊內容，並在網站增設「可持續發展」專頁；而環保促進會亦會定期搜羅本地及海外「可持續發展」活動、專家訪談、聯合國會議，以及與環保相關的資訊，幫助讀者緊貼「可持續發展」動向，同時培養公眾對環保、ESG及SDG概念的意識。此外，《香港01》即將在9月舉辦「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮2024」，環保促進會將擔任活動的「可持續發展證書」核對機構，依循SDG指引核對參與企業提交的報告內容。

左二：環保促進會行政總幹事何惠萍女士；右二：《香港01》行政總裁蘇曉婷女士

《香港01》行政總裁蘇曉婷女士出席由環保促進會舉辦的「聯合國可持續發展目標香港成就獎頒獎禮」，並在環保促進會執行委員何建宗教授 BBS, JP及環保促進會創會主席梁美芬議員, GBS, JP見證下，與環保促進會行政總幹事何惠萍女士在活動中簽定合作協議。《香港01》行政總裁蘇曉婷女士指：「這次合作正正符合SDG的目標之一——「建立多元夥伴關係，協力促進可持續發展願景」。今年適逢《香港01》成立8周年，我們希望通過這次機會，繼續繼續提升本地企業可持續發展概念意識，並借助雙方的優勢資源攜手推動香港的整體環保發展，為香港以至大灣區的綠色轉型貢獻力量。」環保促進會行政總幹事何惠萍女士亦表示：「秉承著「環保由教育開始」的宗旨，以及推廣可持續發展的願景，未來環保促進會將繼續加強與商界和社區的合作，推動SDG17，攜手與各界邁向碳中和。」

《香港01》作為香港受眾面最廣及傳播影響力最大的互聯網及新聞企業，過去一直身體力行綠色轉型，由一開始出版報紙，到後來聚焦網上業務，大大減少用紙量，從而減廢達致碳中和，成為綠色企業先驅。《香港01》亦一直報道有關可持續發展嘅新聞，倡議智慧城市的願景，推動城市前行。時至今日，《香港01》憑藉綠色轉型及高質素的數碼體驗，每月訪問量、平均不重複訪客量，均是排名第一的本地媒體，成為全球第一中文大站。此外，《香港01》即將在9月舉辦「ESG及可持續發展論壇暨頒獎禮2024」，積極向本地企業宣揚SDG概念及鼓勵企業和機構在營運上採納可持續發展框架，屆時將邀請一眾企業家及業界精英交流如何協助企業把握綠色發展機遇。同場將嘉許傑出綠色企業及向符合SDG準則的企業頒發「可持續發展證書」，藉此表揚積極推動可持續發展的企業。