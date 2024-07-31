樂善堂過渡性房屋計劃「樂屋」- 大埔「樂善村」第二期入伙

由房屋局資助、會德豐地產以$1象徵式租金租出土地、樂善堂負責興建和營運的「大埔樂善村」，提供1,236個過渡性房屋單位，據數據顯示，大埔有4,000多戶的劏房家庭，2021年7月大埔劏房發生的3死1傷火警，不少當區的劏房住戶表示仍有餘悸，加上大埔樂善村是目前大埔唯一一個最大型的過渡性房屋，因此反應踴躍，由開始招募至今，共收到近2,400份申請，並於2024年4月開始陸續讓合資格的申請人入伙，項目分下台及上台位置，目前下台入住率超過95%，上台完成環境優化程及單位裝修後，將陸續開放予申請人入伙，預計3個月內會完成入伙。



樂善堂的「大埔樂善村」不僅提供住房，更發揮樂善堂一向服務基層的用心，提供多元化配套服務。專業的社工、輔導員、物管等同工為居民提供入住適應的安排及地區導賞，包括聯繫大埔區社會福利署舉辦區內服務簡介，以及「樂善行」活動，帶樂善村居民參觀社區設施，如街市、公園、政府合署等。由於「大埔樂善村」對正慈山寺，只要安在家中，便能遠眺觀音像，不少居民均表示入住後，這樣寧靜及清幽的環境，讓他們能放下生活的繁瑣，身心狀況得以改善。有意及此，樂善堂同事亦為居民安排慈山寺遊覽團，透過山林療愈體驗和導賞，讓他們擁抱大自然，從山林找到心中的平靜。

除了地區導賞，樂善堂為居民籌辦不同活動，在居民入住後過的第一個「端午節」，樂善堂常務總理贊助每戶端陽福袋，內有美味粽子及節日禮品。聯繫大埔工業村商戶，如奇華，為有意重投勞動市場的居民，提供在職培訓及全職／兼職工作轉介。本堂亦善用活動室安排健康講座、安排專車接送居民到紅磡香港體育館免費欣賞世界女排聯賽香港2024 、製作防蚊膏工作坊、派發洗手液等。此外，樂善村每月定期舉辦不同類型活動，如防止電話騙案講座及身心健康講座、健康檢查活動、疫苗注射等，節目豐富。

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居民亦讚賞本堂到戶醫療服務，本堂於5月份在大埔寶湖道1號地舖開啟「藥健同心樂善堂社區藥房」後，定期派出註冊藥劑師到「大埔樂善村」提供藥物教育講座，並為有慢性疾病和輕微病患需要的居民提供免費藥物詢、用藥評估，並以可負擔的價錢作配藥服務。另在同一位置設有「樂善堂鄭温文蕙醫療中心」提供專業並價錢相宜的中醫和牙科服務，樂善村居民更享有醫療優惠。

樂善堂發揮機構地區資源，不僅提供區內醫療優惠予樂善村居民，更聯合「藥健同心樂善堂社區藥房」定期舉辦醫療、藥物安全及長期病患講座。

樂善村座落生活及交通配套成熟的大埔區內，居民如要上班上學和外出，交通十分便捷，步行約5分鐘便可到達汀角路巴士站。而在房屋局以及運輸署協助下，村口特設小巴站，可以讓小巴進入，並增設小巴班次於早上繁忙時間早上6:30至9:00由樂善村到大埔墟站，方便居民出入。

樂善村居民佘先生年逾65歲，任職兼職小巴車長，每月收入約$6,500-$7,500，之前居於大埔劏房，環境狹窄，衛生惡劣，更要行4層樓，每月租金連水電費約$4,500。佘先生4月遷入樂善村，租金減少近50%，大大減輕經濟壓力，而村內環境優美，空氣非常好，認為這樣的生活環境，能改善身心健康。而交通方面，他認為村口小巴站十分便利，每朝都有不少返工返學的街坊乘搭其出大埔墟港鐵站。佘先生除積極參與本堂舉辦的活動外，亦會更擔當義工的角色，幫助職員派發及收拾物資，希望略盡綿力，回饋社會。

佳節期間，居民感謝樂善堂為家庭的付出，更表示感恩能夠搬入樂善村，改善生活。

（資料及相片由客戶提供）