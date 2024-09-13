慶祝國慶75周年　樂善共迎中秋日　樂善之友傳遞愛心

為慶祝中華人民共和國成立75周年及中秋佳節，九龍樂善堂義工組織「樂善之友」舉辦「慶祝國慶75周年：樂善共迎中秋日」送暖活動，招募義工上門探訪沙田大圍隆亨邨、新翠邨及顯徑邨長者，活動亦延伸到本堂各區的轄屬單位，包括九龍城、黃大仙、荃灣及港島區的敬老鄰舍中心、長者日間護理中心及少數族裔支援中心等，及新入伙的大埔「樂善村」及彩虹彩興路「樂屋」家庭，逾1,850多戶長者及基層家庭將會受惠，共賀國慶及中秋。



來自不同界別的「樂善之友」義工隊包括由路政署署長邱國鼎太平紳士、路政署副署長伍展鴻太平紳士及鐵路拓展處處長梁少江太平紳士帶領的路政署義工隊一同參與是次義工活動。

活動於9月7日(六)早上假樂善堂楊葛小琳中學禮堂舉行啟動禮，由沙田民政事務專員余懷誠太平紳士親臨擔任主禮嘉賓，與樂善堂莫文韜主席、副主席、常務總理、總幹事及近500名來自不同界別的「樂善之友」義工，包括有由路政署署長邱國鼎太平紳士、路政署副署長伍展鴻太平紳士及鐵路拓展處處長梁少江太平紳士帶領的路政署義工隊等一同進行誓師儀式。

「樂善之友」義工們於出發前大合照 。

樂善堂莫文韜主席於啟動禮致辭上提到，適逢國慶75周年這個如此有紀念價值和里程碑意義的日子及中秋佳節將至，樂善堂希望藉今次的義工活動，於社區內傳遞關愛訊息。樂善堂於沙田區一直有提供中學及幼稚園服務，作育英才。而樂善堂楊葛小琳中學亦設有「陽光學生義工隊」，學生義工不時探訪鄰近屋邨長者，他們亦有參與今次的活動，共同發揮樂善堂關愛精神! 此外，樂善堂亦有為沙田地區關愛隊提供義工培訓，支援地區服務。樂善堂常務總理會除贊助是次活動外，亦組織義工隊一同參與，派發愛心福袋，身體力行，傳揚愛心。

主禮嘉賓沙田民政事務專員余懷誠太平紳士(左二)、樂善堂莫文韜主席(右一)及李培埡副主席(左一)到大圍隆亨邨上門派發中秋禮物包予長者，送上祝福。

樂善堂温文蕙副主席(左一)及李聖根司庫MH (右一)身體力行上門向長者派發中秋禮物包。

樂善堂彭志宏稽核MH(右一)及王鄭凱瑜常務總理(左一)上門向長者派發中秋禮物包。

樂善堂莫文韜主席與一眾常務總理及義工於典禮後上門到沙田大圍隆亨邨探訪長者，送上禮物及祝福。其中一戶長者夫婦見到義工到訪後十分高興，與義工滔滔不絕地傾訴他們的生活瑣事。他們平時亦有到位於九龍城的樂善堂社區藥房購買藥物，感謝樂善堂的貼心服務。另外，他們閒時亦會去長者中心做義工，盡自己能力出一分力，幫助其他有需要長者。

樂善堂及「樂善之友」會繼續凝聚社區資源和力量，定期舉辦有意義的義工活動，為有需要人士提供更多適切的支援，服務社區，共同推廣關愛文化！

活動延伸至全港各區樂善堂單位，同賀國慶及中秋。

活動延伸至全港各區樂善堂單位，同賀國慶及中秋。

少數族裔家庭亦收到中秋月餅，一同感受國慶及中秋節的喜悅。

(資料及相片由客戶提供)