「小紅花科創家」以STEM科技關懷社區　共建樂齡友善城市

由「成長希望基金會」與「騰訊基金會」聯合主辦的「小紅花科創家」社區實踐獎勵計劃頒獎典禮及作品展覽，早前於荃灣D．Park舉行。首屆計劃以「樂齡科技」為主題，鼓勵中學生應用STEM知識及創新科技，協助改善區內獨居長者的家居安全，並實踐「科技向善」理念。首屆「小紅花科創家」計劃吸引了近40間學校、超過1,000名中學生參與。參賽作品涵蓋家居安全、認知障礙症支援等多個範疇，展現出香港新一代的創新思維和社會責任感。頒獎典禮邀請到 郭玲麗議員、鄧飛議員, MH、黃錦輝議員, MH、深水埗民政事務專員黃昕然先生, JP、騰訊集團公共事務副總裁暨騰訊基金會行政總監李子樹先生及成長希望基金會聯合主席陳鄭兆齡女士等多名嘉賓出席，共同見證一眾「小紅花科創家」的誕生，並分享他們對推動「樂齡科技」發展的見解。



科技改善生活 「小紅花科創家」激發青少年潛能

騰訊集團公共事務副總裁暨騰訊基金會行政總監李子樹先生在頒獎禮上致辭時表示：「我們很高興看到一班充滿熱誠的年輕人，運用科技為長者帶來更便利和安全的生活。騰訊基金會將繼續支持『小紅花科創家』計劃，為香港培育更多科技人才，共同構建一個更美好的未來。」

「小紅花科創家」社區實踐獎勵計劃旨在鼓勵青少年運用STEM及創新科技，解決社區長者面對的難題，是次比賽吸引眾多學校與學生參加，作品創意無限，令人眼前一亮。是次計劃邀請了修讀STEM教育相關科目的大學生擔任工作坊導師，以嶄新教學方法啟發中學生，同時為未來STEM老師提供實踐機會，扶助STEM教育人才培訓。為更貼近用家需求，8強隊伍早前更將作品交由深水埗區內接近100位基層獨居長者試用，並邀請他們投票選出心儀作品。最終由嶺南中學的《隨意出門》榮奪冠軍。

成長希望基金會聯合主席陳鄭兆齡女士表示：「我們希望透過『小紅花科創家』計劃，鼓勵更多青年人關注社區需要，並運用科技知識解決社會問題，為香港的未來發展注入新動力。」立法會議員鄧飛議員, MH亦表示「是次比賽非常具意義，將科技與關懷長者互相結合，相信推動創新科技及STEM教育會是未來的趨勢。」

騰訊集團公共事務副總裁暨騰訊基金會行政總監李子樹先生致辭。

（左起）郭玲麗議員、黃錦輝議員、黃昕然專員、鄧飛議員擔任頒獎嘉賓。

成長希望基金會聯合主席陳鄭兆齡女士致辭。

作品貼近用家需求 獲長者一致好評

冠軍作品《隨意出門》針對長者容易忘記帶鎖匙的問題，利用UHF RFID技術，幫助長者檢查是否攜帶齊全出門的物品，從而增強他們的出行安全，當長者外出時忘記攜帶鎖匙，系統便會發出提醒，避免長者被困門外。「這些作品不單展現了學生的創意，更重要的是回應了深水埗區基層獨居長者的實際需要。」深水埗民政事務專員黃昕然先生, JP對學生的作品留下深刻印象，他繼續表示：「與我們現時在區內推行的視障人士支援計劃所用的RFID技術十分相似，但學生們能夠將技術應用到新的場景，實在值得嘉許。」他續指，區議會一直致力建設智慧社區，並透露正與騰訊基金會探討將「銀齡守護卡」引入深水埗區的可行性。「銀齡守護卡」是一個針對認知障礙症長者的科技產品，透過定位技術，當長者超出預設的安全範圍，系統便會發出警報，通知家人或照顧者。

季軍隊伍「天主教培聖中學」與嘉賓鄧飛議員（左一）及陳鄭兆齡女士（右一）

亞軍隊伍「基督教宣道會宣基中學」與嘉賓黃錦輝議員（左一）及黃昕然專員（右一）。

冠軍隊伍「嶺南中學」與嘉賓郭玲麗議員 （左一）及騰訊雲副總裁陳鐵鋼先生（右一）合照。

鄧飛議員, MH表示：「STEM強調跨學科協作，以比賽替代考試去推動中小學STEM教育非常有效。這個活動可以啟發學生思考，發現老人家所面對的問題，然後運用跨學科知識解決。」

STEM教育與社區服務相結合 培育未來棟樑

「小紅花科創家」社區實踐獎勵計劃不僅是一場比賽，更是一個讓學生學以致用、關懷社會的平台。多位嘉賓在頒獎典禮上對STEM教育與社區服務的結合表示讚賞，並就如何進一步推動STEM教育發展提出了寶貴意見。立法會議員鄧飛議員, MH認為，「以比賽形式推動STEM教育，比起考試，壓力較小，更能激發學生的學習興趣和鬥志。STEM 教育強調跨學科學習和解決實際問題，而小紅花科創比賽正好提供一個平台，讓學生應用所學知識去解決老年人面對的實際問題。」民建聯教育事務發言人兼立法會議員郭玲麗議員就關注到STEM教育的資源投放，她認為：「STEM教育是培養未來人才的關鍵，政府必須增撥更多資源予學校推動STEM發展。」同時郭議員亦認為這次比賽正好體現了STEM教育與社區服務的結合，讓學生能學以致用，貢獻社會。

深水埗民政事務專員黃昕然先生, JP︰「社區目前正面臨老齡化問題，而同學們的發明是利用科技來改善社區問題的好例子。各項獲獎作品關注不同的社區問題，實用性非常高，能夠有效地應用於社區，推動智慧社區的建設。」

郭玲麗議員表示：「這次活動極具意義，同學們所發明的產品能夠幫助有需要長者，不僅提升了他們的生活質量，也讓他們的家人更加安心。」

在教育及培訓方面，鄧飛議員認為香港的產學研結合相對較弱，需要在中小學基礎教育階段營造熱愛科學技術的氛圍。他希望通過STEM比賽等活動，讓學生在解決實際問題的過程中，激發對科學技術的興趣，形成熱愛科學、熱愛科研的潮流。黃錦輝議員, MH ，作為中大工程學院副院長（外務）則認為大學在STEM人才培訓方面力度需要有所加強，例如最近將研究生的招生名額從20%增加到40%。「除了培養科學家，還需要培養工程師、技術人員等應用型人才，政府正在推動的應用科技大學就是一個很好的例子。」

黃錦輝議員, MH表示：「這個活動成功將STEM教育、工程教育及商業教育結合，一同推動學生進一步學習多元化的創科的知識。」

學生作品展現商業可行性 產學研合作創造多贏局面

鄧飛議員提到，學生們的STEM創意作品可以申請專利，並與商業教育結合，將作品轉化為實際產品。他以樂齡科技產品為例，指出一些作品具有商業價值，可以吸引廠商投資生產，形成生產線。同場黃昕然專員亦指出，學生們的 STEM 創意作品展現了與商業合作的巨大潛力。許多作品的概念，例如煤氣洩漏偵測與 RFID 防走失系統，與現有產品或服務相似，顯示學生作品具備市場可行性。他建議學生與相關企業如煤氣公司和騰訊基金合作，學習實際技術操作、了解市場需求，甚至獲得量產和落地應用的機會，將創意轉化為實際產品，造福社會。

（資料由客戶提供）