循道衛理楊震社會服務處｜《為您「家」油計劃》積極推動基層醫療

中秋佳節，一家人健康團圓最為珍貴。想保持身心健康與摰愛享受每個節日？預防慢性疾病就至關重要。循道衛理楊震社會服務處為積極響應政府基層醫療政策，於2022年率先推出《為您「家」油．健康社區計劃》。透過免費且豐富的社區健康活動，全面提升油尖旺區居民的身心健康意識，幫助市民輕鬆掌握健康資訊，實現生活模式轉化，有效預防慢性病。



支援政府基層醫療政策 全方位推動疾病預防

根據醫務衛生局的定義，基層醫療非常重視疾病的預防，強調「治未病」，從源頭減少健康風險。而楊震《為您「家」油．健康社區計劃》則全面涵蓋基層醫療多個層面，從第一層預防包括健康諮詢、教育及推廣，讓市民掌握健康知識及建立健康觀念；至第二層通過健康風險評估和專題篩查，幫助市民提早識別潛在的健康風險，及時採取措施，有效減少疾病發生。

為了滿足不同年齡層及群體的需求，計劃針對性地舉辦各類健康講座和篩查活動，主題多樣化，其中包括脂肪肝及肝纖維化掃描、心血管風險測量及咨詢、乙型肝炎篩檢、視力檢查及骨質疏鬆風險評估，更有特別為多元種族而設的大腸癌篩查及大便隱血測試等。

計劃同時積極連繫企業、地區關愛隊及社區健康夥伴，例如屋苑會所、教會等，攜手合作開展活動並進行義工培訓，旨在每一個階段和層面上為市民提供適切的身心健康服務，同時傳播健康理念，實現全民健康共建。

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多專業合作護肝 參與者實證成效顯著

有鑒於近年全球的肝病情況有嚴重化的趨勢，肝臟健康亦是為您「家」油計劃非常關注的健康議題之一。為了提醒市民健肝護肝的重要性，計劃特別推出《Oh My「肝」！護肝健康項目》，除了舉辦健肝教育講座並通過免費肝臟篩查-肝纖維化掃描Fibro Scan及早識別肝臟問題外，項目更全數資助有脂肪肝高風險的市民進行健康生活模式轉化!

《為您「家」油 - Oh My「肝」！ 》項目函蓋不同層面的護肝活動，例如由註冊營養師為參加者免費訂制專屬飲食方案及分享健康烹飪習慣。

免費FibroScan®脂肪肝及肝纖維化篩查。

項目參與者需進行為期160天的健康生活模式轉化訓練，通過定期營養師咨詢及飲食班、健身教練運動小組、中醫會診並輔以針灸及耳穴治療，以及社工全程跟進作情緒支援。在多專業合作跟進下，項目成效顯著：有八成計劃參與者脂肪肝風險下降了至少一級，而其中更有兩成參與者從脂肪肝高風險轉變為沒有風險。

有參與者甚至坦言計劃徹底改變了自己的生活：「好開心可以由高風險變成沒有風險!以前我很怕見營養師，覺得他們很嚴厲，餐單悶而無味，但今次計劃的營養師非常體貼，會先了解我的飲食習慣，再挑選配合我口味及煮法的食物為我設計餐單。我現在還會與家人一起準備健康餐呢!」另一位參與者則提到同伴的支持是她堅持下來的關鍵：「如果是自己一個人可能好快就想放棄。但計劃有一群參加者一起訓練、大家互相提醒、打氣和交流心得，讓整個體驗過程變得不再漫長，反而充滿動力！」

參與者喜言有同伴一起參與《為您「家」油 - Oh My「肝」！》項目亦是堅持的一大動力。

循道衛理楊震社會服務處自1967起致力關懷香港市民的需要，並提供創新、專業及多元化的社會服務。楊震《為您「家」油．健康社區計劃》在未來將繼續積極配合政府政策，陪伴市民邁向更健康的生活，一起治未病。如有興趣了解 更多楊震的健康活動及下載健肝小冊子，請即瀏覽：https://yang.org.hk/社區健康服務

（資料及相片由客戶提供）