循道衛理楊震社會服務處｜《為您「家」油計劃》積極推動基層醫療
中秋佳節，一家人健康團圓最為珍貴。想保持身心健康與摰愛享受每個節日？預防慢性疾病就至關重要。循道衛理楊震社會服務處為積極響應政府基層醫療政策，於2022年率先推出《為您「家」油．健康社區計劃》。透過免費且豐富的社區健康活動，全面提升油尖旺區居民的身心健康意識，幫助市民輕鬆掌握健康資訊，實現生活模式轉化，有效預防慢性病。
支援政府基層醫療政策 全方位推動疾病預防
根據醫務衛生局的定義，基層醫療非常重視疾病的預防，強調「治未病」，從源頭減少健康風險。而楊震《為您「家」油．健康社區計劃》則全面涵蓋基層醫療多個層面，從第一層預防包括健康諮詢、教育及推廣，讓市民掌握健康知識及建立健康觀念；至第二層通過健康風險評估和專題篩查，幫助市民提早識別潛在的健康風險，及時採取措施，有效減少疾病發生。
為了滿足不同年齡層及群體的需求，計劃針對性地舉辦各類健康講座和篩查活動，主題多樣化，其中包括脂肪肝及肝纖維化掃描、心血管風險測量及咨詢、乙型肝炎篩檢、視力檢查及骨質疏鬆風險評估，更有特別為多元種族而設的大腸癌篩查及大便隱血測試等。
計劃同時積極連繫企業、地區關愛隊及社區健康夥伴，例如屋苑會所、教會等，攜手合作開展活動並進行義工培訓，旨在每一個階段和層面上為市民提供適切的身心健康服務，同時傳播健康理念，實現全民健康共建。
多專業合作護肝 參與者實證成效顯著
有鑒於近年全球的肝病情況有嚴重化的趨勢，肝臟健康亦是為您「家」油計劃非常關注的健康議題之一。為了提醒市民健肝護肝的重要性，計劃特別推出《Oh My「肝」！護肝健康項目》，除了舉辦健肝教育講座並通過免費肝臟篩查-肝纖維化掃描Fibro Scan及早識別肝臟問題外，項目更全數資助有脂肪肝高風險的市民進行健康生活模式轉化!
項目參與者需進行為期160天的健康生活模式轉化訓練，通過定期營養師咨詢及飲食班、健身教練運動小組、中醫會診並輔以針灸及耳穴治療，以及社工全程跟進作情緒支援。在多專業合作跟進下，項目成效顯著：有八成計劃參與者脂肪肝風險下降了至少一級，而其中更有兩成參與者從脂肪肝高風險轉變為沒有風險。
有參與者甚至坦言計劃徹底改變了自己的生活：「好開心可以由高風險變成沒有風險!以前我很怕見營養師，覺得他們很嚴厲，餐單悶而無味，但今次計劃的營養師非常體貼，會先了解我的飲食習慣，再挑選配合我口味及煮法的食物為我設計餐單。我現在還會與家人一起準備健康餐呢!」另一位參與者則提到同伴的支持是她堅持下來的關鍵：「如果是自己一個人可能好快就想放棄。但計劃有一群參加者一起訓練、大家互相提醒、打氣和交流心得，讓整個體驗過程變得不再漫長，反而充滿動力！」
循道衛理楊震社會服務處自1967起致力關懷香港市民的需要，並提供創新、專業及多元化的社會服務。楊震《為您「家」油．健康社區計劃》在未來將繼續積極配合政府政策，陪伴市民邁向更健康的生活，一起治未病。如有興趣了解 更多楊震的健康活動及下載健肝小冊子，請即瀏覽：https://yang.org.hk/社區健康服務
（資料及相片由客戶提供）